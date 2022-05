NRW: Start von Koalitionsverhandlungen

Düsseldorf. In Nordrhein-Westfalen wollen CDU und Bündnis 90/Die Grünen an diesem Dienstag nachmittag die erste Runde ihrer Koalitionsverhandlungen starten. Facharbeitsgruppen sollen in dieser Woche beginnen, bei den wichtigsten Themen möglichst konkret auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, hieß es am Montag aus Kreisen beider Parteien. Spitzengremien von CDU und Grünen hatten Koalitionsverhandlungen auf Grundlage eines zwölfseitigen Sondierungspapiers zugestimmt. (dpa/jW)