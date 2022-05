100 Milliarden verballert

Uwe Anspach/dpa Endlich mehr Kugelspritzen und mehr Munition in der Bundesrepublik (Übung von Freiwilligen im »Heimatschutz« am 17. Mai 2021 in Bruchsal)

Union und Regierungsparteien haben sich auf die gesetzlichen Grundlagen für das geplante »Sondervermögen« in Höhe von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr geeinigt und peitschen es nun offenbar durch den Bundestag. »Es wird unverzüglich und noch vor der parlamentarischen Sommerpause eine Initiative zur Beschleunigung der Beschaffung auf den Weg gebracht«, teilten Vertreterinnen und Vertreter von SPD, Grünen, FDP, CDU und CSU nach mehr als dreistündigen Verhandlungen in einer gemeinsamen Erklärung am Sonntagabend mit. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt fügte am Montag im ZDF-»Morgenmagazin« hinzu: »Es gibt die Möglichkeit, dass wir noch in dieser Woche das Gesetzgebungsverfahren abschließen.« Kriegsministerin Christine Lambrecht (SPD) erklärte in derselben Sendung, allein an Munition gebe es für die Verpflichtungen in der NATO Bedarf im Volumen von 20 Milliarden Euro.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte am 27. Februar im Bundestag die offenbar lange geplante massive Aufrüstung angekündigt: Der Haushalt werde einmalig mit einem Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro für Investitionen in Rüstungsvorhaben ausgestattet; Jahr für Jahr sollten mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Rüstung gehen, d. h. der Kriegsetat von etwa 50 Milliarden Euro auf mehr als 70 Milliarden aufgestockt werden. Weil das Sondervermögen im Grundgesetz verankert werden soll, ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat erforderlich. Deshalb ist die Koalition auf Stimmen der Opposition angewiesen.

Hauptstreitpunkt mit der Union war in den vergangenen Wochen, dass das Sondervermögen ausschließlich für die Bundeswehr verwendet wird. Eine zunächst geplante Formulierung – »zur Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit« – war CDU und CSU zu ungenau. Vor allem die Grünen wollten, dass mit dem Geld auch Cyberabwehr sowie Unterstützung für Partnerstaaten finanziert wird. Dafür soll nun nicht das Sondervermögen, sondern der Bundeshaushalt herangezogen werden. Die Regierung werde eine Strategie zur Stärkung der Sicherheit im Cyber- und Informationsraum vorlegen. Die Maßnahmen dafür sowie die zur Ertüchtigung und Stabilisierung von Partnern sollen aus dem Bundeshaushalt finanziert werden.

Nach der Verpulverung der 100 Milliarden in etwa vier Jahren sieht die Vereinbarung vor, »weiter die erforderlichen Mittel zur Erreichung der dann gültigen NATO-Fähigkeitsziele« bereitzustellen.

Von den Parlamentsparteien kritisierte nur Die Linke scharf die Einigung. Die Bundeswehr sei ein »Fass ohne Boden« und es sei nicht sinnvoll, dort »noch mehr Steuergeld zu versenken«, sagte Parteichefin Janine Wissler am Montag in Berlin. Das Problem der Bundeswehr sei »sicher nicht das Geld«, der Verteidigungsetat sei seit 2014 um 40 Prozent erhöht worden. Die Linke-Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen nannte die 100 Milliarden »eine unglaubliche Verschleuderung von Steuergeldern auf Kosten breiter Teile der Bevölkerung. Angesichts explodierender Preise bei Energie und Ernährung braucht es eine Zeitenwende für soziale Sicherheit, nicht für die organisierte Bereicherung von Rüstungskonzernen«. Deren Aktienkurse und Gewinne schnellten durch die Anschaffung von Atombombern des Typs F-35, neuer Panzersysteme und bewaffneter Drohnen in die Höhe, zugleich treibe das die Armutsspirale weiter nach unten.