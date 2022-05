William P. Gottlieb/Cinema Publishers Collection/imago »First Lady of Piano«: Mary Lou Williams (1946)

Am Wochenende ist Pfingsten. Das bedeutet, wir haben einen Tag frei, und keiner weiß wa­rum. Das bestätigte eine Umfrage in der Fußgängerzone von Celle (»Pfingsten? Nie gehört.« – »Ist das nicht das mit den Ochsen?« – »Keine Ahnung, ich interessiere mich nicht für Politik.«) In einem Lexikon von 1967 fand Radiokolumnenpraktikant Gustav mit der Hupe den Eintrag: »Pfingsten ist ein christliches Fest in Deutschland, an dem die Arbeitnehmer einen Tag freibekommen, um Hörspiele im Radio zu hören. Der Ursprung liegt im dunkeln.« Nun gut, dann also Hörspiele. Am Ende dieser Vorschläge finden Sie eine Pfingstparade mit den interessantesten Stücken des kommenden langen Wochenendes. Zuvor empfehlen wir diese Programme:

»Leben auf dem Alexanderplatz«, ein »Feature« über Smilie und andere Straßenkinder, die auf dem Berliner Alexanderplatz leben (DLF Kultur 2021, Mi., 19 Uhr und Sa., 14 Uhr, RBB Kultur). In der Reihe »SWR-2-Wissen« wird die Frage aufgeworfen: »Sexkauf verbieten? – Der Streit um Prostitution in Deutschland« (Do., 8.30 Uhr). Der Deutschlandfunk bringt am Freitag abend »Anthropologie des Undergrounds«, ein Stück über den Verleger V. Vale, der mit seinem Magazin Search & Destroy den Punk in San Francisco Ende der siebziger Jahre dokumentiert hat (»Das Feature«, DLF 2022, 20.05 Uhr). »Sie spielte alle Männer an die Wand. Sie tat dies nicht mit Absicht, aber die Männer glaubten, dass es so war«, sagte der Saxophonist Buddy Tate über Mary Lou Williams, die »First Lady of Piano«. Aufnahmen von ihr in der »SWR-2-Jazztime« (Sa., 22.03 Uhr). In »Dok 5 – Das Feature« läuft eine aktuelle Koproduktion von WDR und ORF über den überaus seltenen Einzelfall »Franco A. – Soldat und Terrorist« (So., 13.04 Uhr und 20.04 Uhr, WDR 5).

Damit zur Hörspielpfingstparade: Sa., 14 Uhr: »Von der verlorenen Menschenwürde«, eine ORF-Adaption von Zweigs »Schachnovelle« von 1978 mit Michael Heltau und Gustl Weishappel, Regie Klaus Gmeiner (»Ö 1-Hörspiel«). Sa., 15.05 Uhr: »Zersplittert« von Alexandra Badea. Das Stück erzählt von vier Menschen aus Lyon, Shanghai, Dakar und Bukarest, »Arbeitnehmer« mit guten und schlechten Jobs, und davon, wie die »Bedürfnisse« der globalisierten Arbeitswelt ihr Leben auffressen (»Hörspiel«, SR 2014, Bayern 2). So., 19.03 Uhr und Mo., 18.04 Uhr: »Die Entdeckung des Himmels« von Harry Mulisch in zwei Teilen (»Hörspiel«, NDR 1999, NDR Kultur). Mo., 8.05 Uhr: »Wenn der Kuckuck zweimal ruft« von Peter Jacobi. Dem elfjährigen Ben begegnet im Wohnzimmer plötzlich sein eigenes ich, nur 60 Jahre älter. Und? Die zwei können sich von Anfang an nicht ausstehen (»Kakadu«, DLF Kultur 2018, DLF Kultur). Mo., 19.04 Uhr: »Tartuffe« von Molière mit Otto Stübler in der Titelrolle, 1955 inszeniert von Werner Wieland für den Rundfunk der DDR (»WDR-3-Hörspiel«). Mo., 22.03 Uhr: »Der Sandmann« von E. T. A. Hoffmann, erster von vier Teilen, eingesprochen hat ihn Gerd Wameling (»Am Abend vorgelesen«, NDR 2015, NDR Kultur).

Bei seiner Recherche zum Thema Pfingsten im Bücherregal eines verstorbenen Onkels hat der Praktikant übrigens noch ein altes Buch mit Zahlen zwischen den Sätzen gefunden. Da geht die Pfingstgeschichte so: Den Jüngern des Herrn erschien ein Heiliger Geist und sie fingen an zu lallen. Das Volk drumherum amüsierte sich darüber, und einige sprachen: »Sie sind voll süßen Weins.« Darauf Pe­trus: »Diese sind nicht betrunken, ist es doch erst neun Uhr früh!« Was zeigt, meint Gustav, dass die Kirche schon an ihrem Gründungstag die Wahrheit unterdrückt hat.