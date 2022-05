Realitätssinn und Tunnelblick

imago images/Artokoloro Der Teufel frisst Hartwurst: Erlik Khan in der tengristischen Hölle (Illustration von 1768)

Dass Ambrose Bierce, der Verfasser des berühmten »Wörterbuchs des Teufels«, seit über hundert Jahren tot ist, steht für die akademische Welt mehrheitlich außer Frage. Auch der Weinheimer Amerikanist Markus Bomert ist durchaus Realist und bezweifelt die allzu enge Tatsache nicht, schüttelt aber einen giftigen Aphorismus aus dem Ärmel: »Realitätssinn: Eine Art Tunnelblick.«

Das soll schnurgerade aus Bierce’ Nachlass stammen. Bomert behauptet nämlich, dass Bierce’ scheinbar für immer verschollener und der Fachwelt verlorengegangener Leichnam 2018 im Grand Canyon gefunden worden sei und in den Taschen seiner, also ­Bierce’, Kleidung unveröffentlichte Ergänzungen seines, Bierce’, Wörterbuchs gesteckt hätten. Die wilde Story wollte allerdings kaum ein Kollege glauben, obwohl »ich zum Beweis viele von mir übersetzte Definitionen vorgelegt habe!« schüttelt Bomert den Kopf.

Im letzten Jahr wurde er deshalb der satten Fälschung bzw. des noch schärferen Plagiats beschuldigt (die junge Welt berichtete). Als wir ihn zuletzt besuchten, waren wir schockiert: Ein dichter Bart überwucherte das Gesicht, in dem ein kleines dunkles Loch der Mund sein mochte, und ein säuerlicher Geruch stand fingerdick im Zimmer. Schon drohte uns Mitgefühl hochzukommen, doch Bomert wehrte mit einem (echt falschen?) Zitat ab: »Mitleid: Dankbarkeit, dass es einem Freund schlechter geht als einem selbst.«

In der Tat dünkte damals auch uns, das hätte so ähnlich bereits breit und fett bei Bierce gestanden. Doch eine Nachprüfung im leibhaftigen »Wörterbuch des Teufels« verbat sich Bomert: »Wozu?! Es ist von Bierce, sage ich doch!«

Heute steht Bomert rasiert, gebadet und geölt vor dem Besucher, sein struppiges Äußeres ist Vergangenheit wie das gegen ihn angestrengte Verfahren. Er ist sogar stark genug, um lebendige Selbstironie zu treiben, und zitiert auswendig aus dem bewussten Nachlass: »Freispruch: Das zufällige Ergebnis, wenn jemand des falschen Verbrechens angeklagt wurde.« Natürlich sei er auch keines richtigen Verbrechens schuldig, fügt Bomert sicherheitshalber hinzu: »In weit und breit keinem einzigen Buch von Bierce befinden sich die bewussten Definitionen, sondern nur in meinem, äh, seinem kostbaren Nachlass, den ich übersetze und der Welt bis aufs letzte Komma zugänglich mache!«

Noch vor einem guten oder eher bösen halben Jahr hatte ihm von allen Seiten der Wind ins Gemüse gepfiffen – »weil Bierce dem Zeitgeist ein Bein stellt!« so Bomert. Er, also Bomert, bzw. ja Bierce, hatte sich zum Beispiel aufs Glatteis des Geschlechtertanzes begeben und bekam prompt von der Frauen*Lesben/innen AG der Uni eine löchrige Krawatte und übel zerstückelte Hartwurst ins Postfach gelegt. Der Anlass waren Aphorismen wie der, den Bierce, nein, Bomert uns jetzt an den Kopf wirft: »Frau: Der Zwischenwirt für die nächste Generation.«

Wir zucken von oben bis unten zusammen, doch ein diabolisch grinsender Bomert wiegelt schnurzpiepegal ab: »Das ist eben Bierce!« Nach kurzer Pause versucht er aber, eine Brücke zu zimmern. »Einige meiner besten Freundinnen sind Frauen! Außerdem habe ich, ich als Übersetzer!, hat sich Bierce auch andersherum geäußert, zum Beispiel: ›Hoden: Ein Organ, mit dem die Frau beim Mann öfter in Berührung kommt als mit seinem Gehirn.‹«

Im übrigen, macht Bomert weiter, gäbe es genug anders getaktete kritische Einträge, die nicht im Geschlecht festhaken und auch nach über 100 Jahren zeitlos geblieben sind, etwa: »Geld: Substanz, die auf der Bank für dich arbeitet, wenn andere für die Bank arbeiten.« Und von der Natur der kapitalistischen Wirtschaft zur Natur der Schöpfung übergehend zitiert Bomert freihändig diese Definition: »Grotesk: Eklatant von der Norm abweichend wie die Giraffe, das Känguruh und der Mensch.«

Wir hören und staunen, kratzen uns dort, wo der Kopf ist, atmen kräftig durch und pressen plötzlich selbst eine Definition heraus: »Markus Bomert, äh, Entschuldigung, nein, so: Ambrose Bierce: Ein Autor, der die Wahrheit mit Löffeln gefressen hat.« Bomert stutzt, die Augen wackeln verunsichert in ihren Höhlen, dann verzieht der Bomert-, nein: Bierce-, Spezialist eine Miene und schiebt uns zur Tür hinaus. Wir sind schon draußen, da drückt er uns durch den Spalt noch ein paar Blätter in die Hand: »Das können Sie von mir aus zitieren, bis Sie schwarz werden. Aber keine weiteren Besuche mehr, ich habe ernst zu arbeiten!«

Zum vorläufig endgültigen Schluss hier also einige letzte Zitate aus Bierce’ Wörterbuch von Bomert.

Arier: Der Schmarotzer einer der ersten Hochkulturen, ein Parasit der alten Zivilisationen Indiens wie Vorderasiens und ein Ungeziefer, das schon vor Jahrtausenden seine Wirtsvölker aussagte; heute ein über die ganze Welt verbreiteter Schädling. Eine Art Ratte unter den Menschen.

Christus: Der Begründer einer Lehre, die den Menschen die Wahl zwischen Tod und ewigem Leben eröffnet – je nachdem, was zuerst kommt.

Fuß: Körperteil, der sich am Ende des Beins befindet und in den Hintern des Mitmenschen passt.

Homöopathie: Die Kunst, eingebildete Krankheiten durch fehlende Wirkstoffe zu therapieren.

Igel: Ein Tier, das gern einmal am Steuer säße, wenn Menschen die Straße überqueren.

Motiv: Der gute Grund schlechter Taten.

Paradies: Jener Ort für die Wiederauferstandenen, an dem sie auf kein besseres Leben mehr hoffen können.

Rationalität: Das innerste Mysterium des abendländischen Mythos.

Republik: Staatsform, in der nicht garantiert durch eine Erbfolge die Unfähigkeit an der Regierung ist, sondern durch freie Wahlen.

Rose: Nicht irgendein Wort, sondern der Name der Rose.

Schach: Ein Spiel, das mit dem Verstand gespielt wird; also ein Glücksspiel.

Schmeichler: Jemand, der die Tugend des Lobes am falschen Objekt übt statt an mir.

Spinner: Ein Mensch, dessen fixe Ideen nicht die der breiten Masse sind.

Staatsanwalt: Der wahre Nutznießer des Verbrechens. Er verdankt seinen Lebensunterhalt den Verbrechen anderer.

synthetisch: Echt künstlich. Das Gegenteil ist »authentisch«: künstlich echt.

Tier: Ein Wesen, das im Unterschied zum Menschen von Instinkten getrieben wird statt von Vorurteilen.

Vernunft: Dressierter Verstand. Homogenisierte und pasteurisierte Intelligenz. Geist am Gängelband von Zweck und Moral. Intellekt im Gefängnis der Realpolitik.

Weberknecht: Ein Geschöpf, das nicht lügen kann – es hat lange Beine.

Zynismus: Das Gegenstück zum goldenen Humor – wahrhaftig, also boshaft.