Klimageld – her damit!

Danke, Hubertus Heil. Sie sind auf dem Weg, ein Alleinstellungsmerkmal nicht nur in Ihrer Partei, sondern in der gesamten Koalition beanspruchen zu dürfen. Vor allem beweisen Sie, dass die SPD nicht nur für Bullshit zuständig ist. Kurz, die Idee mit dem »Klimageld« für Bedürftige ist zur Kenntnis genommen.

Mir gefällt sie, denn auch ich bin bedürftig. Zugleich könnten Sie damit abmildern, was die eigene Regierungstruppe den Menschen im Lande zumutet. Strom- und Heizkosten schießen in die Höhe, treiben die Teuerungsrate insgesamt. Allein die Lebensmittelpreise sollen nach einer am Sonntag bekanntgewordenen Studie in diesem Jahr um zehn Prozent steigen. Ausreichend Pfandflaschen, um das zu kompensieren, liegen nicht mehr auf den Straßen herum.

Herr Heil, Ihre Regierung sagt, galoppierende Inflation und überbordende Energiekosten sind durch den Ukraine-Krieg verursacht. Das stimmt sogar zum Teil. Allerdings geht das weniger auf das Konto Russlands, sondern ist hauptsächlich den exorbitanten Sanktionen von NATO und EU geschuldet. Wer weder Öl noch Gas oder Kohle bei »Putin« kaufen will, schafft eine extreme Nachfrage auf den Märkten.

Der Kapitalismus wurde ja bekanntlich von Ihrer Partei nicht abgeschafft. Und hier ist sie wieder, die soziale Komponente, für die sich die SPD erklärtermaßen zuständig fühlt. Schön auch, dass Sie bei der Bemessungsgrundlage der Bedürftigkeit die Zukunft im Blick haben: 4.000 Euro Bruttolohn bzw. -gehalt für Alleinstehende und 8.000 Euro für Paare klingen recht üppig für Armutsrentner oder Hartz-IV-»Kunden«. Aber Sie als Minister haben vermutlich einen Informationsvorsprung. Drohen uns bald türkische Inflationsraten?

In der Politik gibt es stets interessengeleitete Spaßbremser. So merkte Finanzminister Lindner süffisant an, er sei auf die Finanzierungsidee für das Klimageld gespannt. Dabei könnte der FDP-Politiker ja das geplante »Sondervermögen« für die Aufrüstung der Bundeswehr beschneiden. Oder neue Kredite für Soziales aufnehmen – statt sie, wie orakelt wurde, aus der CO2-Steuer zu bezahlen. Die aktuelle Neuverschuldung im Etat hat ohnehin Dimensionen angenommen, die vor Jahren noch das Bundesverfassungsgericht auf den Plan gerufen hätte. Aber heute ist schließlich alles easy, was Regierungen machen, oder?

Also, Herr Heil, her mit dem Klimageld! Ich kann es brauchen, auch wenn mich ein mulmiges Gefühl beschleicht. Was wird von der guten Idee bleiben, wenn sie durch die Bürokratiemühlen geschickt worden ist? Allein der Aufwand für Bedürftigkeitsprüfung, Verifizierung, Geldanforderung und -verteilung dürfte extrem hoch sein. Mal sehen, ob da noch ein paar Euro übrig bleiben, meine Stromrechnung zu sponsern.