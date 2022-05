Studie: Lebensmittel werden noch teurer

Hamburg. Für Lebensmittel muss wohl noch einmal deutlich mehr bezahlt werden. In Deutschland dürften die Preise im Einzelhandel 2022 »um mehr als zehn Prozent anziehen«, fasste Aurélien Duthoit vom Kreditversicherer Allianz Trade das Ergebnis einer Studie zusammen. Umgerechnet entspreche das pro Kopf durchschnittlich 250 Euro Mehrkosten im Jahr. Trotz der jüngsten Steigerungen seien die Preise im Lebensmitteleinzelhandel weit davon entfernt, die tatsächliche Teuerung in den vergangenen 18 Monaten widerzuspiegeln. »Das Schlimmste kommt auf die Haushalte also erst noch zu«, warnt Duthoit. (dpa/jW)