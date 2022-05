Korn oder Krieg

Ueslei Marcelino/REUTERS Ein ukrainischer Bauer mit Schutzweste und Helm auf einem Feld nahe Saporischschja (26.4.2022)

Russland ist nach Angaben des Kreml bereit, an der Öffnung eines Korridors zum Export ukrainischen Getreides mitzuwirken. Voraussetzung sei aber, dass die Ukraine die von ihr vor der eigenen Küste verlegten Seeminen wieder entferne und der Westen die entsprechenden Sanktionen gegen Russland aufhebe, heißt es in einer Mitteilung des Kreml nach einer etwa 80 Minuten langen Telefonkonferenz zwischen Wladimir Putin, Olaf Scholz und Emmanuel Macron am Sonnabend. Berliner und Pariser Mitteilungen über das Gespräch enthalten diese Aussage nicht, in Großbritannien warf der Geheimdienst Russland vor, es verbreite »ablenkende Narrative«, in Kiew erklärte Außenminister Dmitro Kuleba, das ganze Problem sei die russische Blockade des ukrainischen Weizenexports.

In diesen Darstellungen vermischen sich mehrere Aspekte, und keine Seite ist ganz aufrichtig. Richtig ist, dass es keine direkten westlichen Sanktionen gegen den Export von Getreide und anderen Nahrungsrohstoffen aus Russland gibt. Russland hat den Export dieser Produkte tatsächlich im März von sich aus eingestellt – für Weizen, Gerste und Mais bis Ende Juni, für Zucker bis Ende August. Allerdings würde Russland bei einem wiederaufgenommenen Export riskieren, dass die Erlöse im westlichen Bankensystem beschlagnahmt würden. Der Streit dreht sich also im Kern um die antirussischen Finanzsanktionen. Auf der anderen Seite übertreibt Kuleba mit seiner Behauptung, die Ukraine allein könne die drohende Weizenknappheit beheben. Russland hat vor den Sanktionen ungefähr doppelt so viel Weizen auf den Weltmarkt gebracht wie die Ukraine, und beide zusammen etwa so viel wie Indien, das den Weizenexport zur Sicherung der Eigenversorgung nach der Hitze- und Dürrewelle des Frühjahrs ebenfalls gestoppt hat.

Unterdessen schrieb am Wochenende die New York Times, dass die US-Regierung bereit sei, der Ukraine Raketenartilleriesysteme zu liefern. Allerdings nur solche mit einer Reichweite von 70 Kilometern, um nicht direkte ukrainische Angriffe auf russisches Territorium zu ermöglichen und damit eine Eskalation des Verhältnisses zu Russland zu riskieren. Andererseits schrieb dieselbe Zeitung auch über Überlegungen in Washington, die von Kiew geforderten weiterreichenden Systeme im nächsten Schritt ebenfalls zu liefern. Derweil hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) die ukrainischen Erwartungen an deutsche Waffenlieferungen als überzogen kritisiert. Habeck – zuvor ein rhetorischer Vorreiter deutscher Waffenlieferungen – sagte gegenüber Bild am Sonntag, die Bundesrepublik könne nicht mehr liefern, als sie selbst habe.

Zwischenzeitlich setzen russische Einheiten ihren langsamen Vormarsch im Donbass offenbar fort. Nach der – von Kiew nach wie vor bestrittenen – Eroberung des Bahnknotenpunkts Liman im Norden des Gebiets Donezk nannte das Institute for the Study of War aus Washington die Eroberung der Stadt Slawjansk als wahrscheinliches nächstes Ziel. Einstweilen fiel dort und in der Nachbarstadt Kramatorsk am Sonntag der Strom aus, nachdem eine Hochspannungsleitung durch Beschuss beschädigt worden war. Die Kämpfe um die Industriestadt Sewerodonezk gingen weiter. Ein ukrainischer Offizier, der gegenüber einem Reporter der Washington Post über Versorgungsmängel und die Flucht vorgesetzter Stäbe aus der Region berichtet hatte, wurde vom Geheimdienst SBU festgenommen und wegen des Verrats militärischer Geheimnisse inhaftiert.