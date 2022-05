Nachschlag: Gewöhnungsbedürftig

imago/View Stock Gebratene Seidenraupen am Spieß – für manche eine Delikatesse, für andere eher gewöhnungsbedürftig

In Butter gebratene Mehlwürmer, Schokoladenheuschreckensoufflé und Grillenkekse. Spinnen die, die Franzosen? Zugegeben, Insekten finden sich weltweit auf den Speisekarten. Aber zumindest in Europa ist Frankreich mittlerweile Avantgardeland in der Insektenzucht. Eine Arte-Doku verfolgt die Spuren dieser »Nouvelle Cuisine« von den ersten Restaurants mit Wurm- und Grillengerichten bis zu Farmen, wo in riesigen Industriehallen Milliarden Insekten gezüchtet werden. Insekten seien, so ein Restaurantbesitzer, die »richtige Antwort auf den Klimawandel« und daher das »Lebensmittel der Zukunft«. In der Tat braucht die Aufzucht der meisten kleinen Krabbeltiere bei vergleichbarem Proteingehalt etwa 50mal weniger Wasser als Rinder. Platzsparend ist das auch. In Zeiten knapper Ressourcen könnte das tatsächlich ein Trend werden. Der Geschmack soll in der Regel neutral bis leicht nussig sein. Aber meinem schlechten Gewissen zum Trotz: Ich bleibe erst mal beim herkömmlichen Steak. (mp)