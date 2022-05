Lasse Lagoni/IMAGO/Gonzales Photo Andy Fletcher bei einem Auftritt von Depeche Mode am 31. Mai 2017 in Kopenhagen

Andrew »Fletch« Fletcher, Keyboarder und Gründungsmitglied der britischen Synthipopband Depeche Mode, ist tot. Er starb am Donnerstag aus ungeklärter Ursache, wie die Band auf Twitter mitteilte. Man sei erfüllt von überwältigender Trauer, hieß es. Fletcher habe ein »Herz aus Gold« gehabt und sei immer zur Stelle gewesen, wenn man eine »lebendige Unterhaltung« brauchte oder Lust auf einen »kühlen halben Liter« hatte. Der am 8. Juli 1961 im englischen Nottingham geborene Fletcher wurde nur 60 Jahre alt.

Im Gegensatz zu seinen Bandkollegen Martin Gore und Dave Gahan fiel »Fletch« weniger durch Affären oder Drogenexzesse auf. Er galt als Mann im Hintergrund, der eine »gute Zigarette bei Sonnenaufgang« zu schätzen wusste, wie er selbst einmal sagte.

Über Fletchers Rolle in der Band wurde unter Depeche-Mode-Fans viel diskutiert. Als Songschreiber trat er nie in Erscheinung. Seine Bedeutung für das über 40jährige Überleben der Band ist allerdings nicht zu unterschätzen. Als enger Freund des Hauptsongschreibers Martin Gore – die beiden kannten sich bereits aus Schultagen – fungierte Fletcher gegenüber den anderen langjährigen Bandmitgliedern Alan Wilder und Sänger Dave Gahan als eine Art Sprachrohr, das es Gore erlaubte, so schreibt es Steve Malins in seiner Bandbiographie »­Depeche Mode. Black Celebration« (dt. Hannibal, 2007), »direkten Konfrontationen« aus dem Weg zu gehen.

Probleme hatte Fletcher mit seinem Nervenkostüm. Er erlitt mehrere Nervenzusammenbrüche und musste wegen seines nervösen Zustandes während der Aufnahmen zum DM-Album »Violator« (1990) das Studio in Mailand vorzeitig verlassen. Probleme, die sich während der anschließenden »World Violation«-Tour häuften.

Auf der Bühne beschränkte sich Fletcher bei den letzten Tourneen auf kleinere Parts am Keyboard. In den frühen Jahren von Depeche Mode – nachzusehen im Video ihres Auftritts im Hammersmith Odeon 1982 – hatte er noch zuverlässig den Synthbass gespielt. Nach dem Weggang Alan Wilders in Folge der für alle Beteiligten gesundheitlich verheerenden »Devotional«-Tour 1993 engagierten Depeche Mode für ihre Liveauftritte Gastmusiker, darunter Peter Gordeno, um komplexere Keyboard- bzw. Pianoparts zu spielen. Fletch selbst bezeichnete sich als »Ein-Finger-Keyboarder«. Eine Fähigkeit, die für Depeche Modes sehr präzise und keine Abweichungen erlaubende Art des Musikmachens aber eher von Vorteil war.

2020 wurde die Band in die »Rock and Roll Hall of Fame« aufgenommen. Unter den unterschiedlichen Charakteren der Band – dem glamourösen Gore, dem extrovertierten Gahan und dem eleganten Alan Wilder – war Andrew Fletcher der Beweis dafür, dass man es auch als unscheinbarer Typ zum Rockstar bringen konnte.