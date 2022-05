Heldentat nachgestellt

IMAGO/CTK Photo

Am Freitag ist in Prag an das Attentat auf den Naziverbrecher Reinhard Heydrich vor 80 Jahren erinnert worden, erstmals im Rahmen eines staatlichen Tages des Gedenkens an den Widerstand gegen die deutschen Faschisten. Hunderte Zuschauer beobachteten eine Nachstellung der historischen Ereignisse (Foto). Schauspieler übernahmen die Rollen der Widerstandskämpfer Josef Gabcik und Jan Kubis, die dem Dienstwagen des »Henkers von Prag« am 27. Mai 1942 in einer Kurve auflauerten. Schwer verletzt starb der Mitorganisator der Schoah wenige Tage später im Krankenhaus. (dpa/jW)