»Diese EU ist die der deutschen Elite«

Das Linksbündnis NUPES für die Parlamentswahlen in Frankreich ist unter anderem zustande gekommen, weil man verhindern will, dass Staatspräsident Emmanuel Macron im Juni erneut eine Mehrheit in der Nationalversammlung bekommt. Warum darf das nicht passieren?

Als Macron vor fünf Jahren gewählt wurde, hat er sich als weder rechts noch links präsentiert. Spätestens heute steht aber fest, dass er eindeutig rechts ist. Das sieht man beispielsweise an seiner nicht vorhandenen Klimapolitik. Als die jetzige Premierministerin Élisabeth Borne noch Umweltministerin war, wurde Frankreich gleich zweimal wegen fehlenden Klimaschutzes vor einem Gericht verurteilt. Zum Feminismus hatte Macron angekündigt, es werde das Leitthema seines Mandats sein. Er hat nicht nur auch hier nichts getan, sondern zusätzlich Gérald Darmanin als Innenminister ernannt, gegen den Ermittlungen wegen Vergewaltigung laufen.

Wie sieht die Bilanz in Sachen Sozialpolitik aus?

Hier sieht man sehr deutlich, wie Macron tickt. Beispielsweise hat er als eine seiner ersten Amtshandlungen vor fünf Jahren das Wohngeld um fünf Euro gesenkt. Wenn man wie ich aus prekären Verhältnissen kommt, weiß man, dass das nicht wenig ist am Ende des Monats. Besonders brisant ist, dass McKinsey dem Präsidenten diese Maßnahme nahegelegt hat. Für solche Vorschläge hat die Beratungsfirma in den vergangenen Jahren Millionen aus dem Élysée-Palast erhalten. Das darf so nicht weitergehen.

Ihr Programm enthält 650 Maßnahmen. Was sollte schnellstmöglich umgesetzt werden?

Die Erhöhung des Mindestlohns auf 1.500 Euro netto ist wahrscheinlich gerade das Wichtigste. Was hier auch eine Rolle spielt: zwei Drittel der Menschen, die den Mindestlohn bekommen, sind Frauen. Das heißt, die Erhöhung würde auch dazu führen, den Lebensstandard von Frauen zu verbessern. Ein anderer dringender Punkt ist, dass sich auf Ebene der EU einiges ändern muss.

Konkret geht es Ihnen um »Ungehorsam« gegen EU-Regeln. Was heißt das?

Die EU ist eine Wirtschaftsunion. Wir wollen, dass es ein soziales Gebilde wird. Dafür müssen die EU-Schuldenregeln abgeschafft werden, die beispielsweise vorsehen, Haushaltsdefizite der Mitgliedstaaten bei drei Prozent des BIP zu deckeln. Das funktioniert einfach nicht, wenn man in Gesundheit, Bildung usw. investieren will. Das Ziel, das wir haben ist, die EU-Regeln nicht nach unten, sondern nach oben zu harmonisieren. Das heißt, wenn in einem Land etwas besonders gut läuft, sollten das alle anderen auch übernehmen.

Die Sozialdemokratie verspricht schon seit Jahrzehnten, die EU zu reformieren und »besser« zu machen. Das funktioniert aber nicht. Wäre es nicht sinnvoller, mit der EU zu brechen?

Wenn die EU in eine Richtung gehen will, die für uns nicht in Frage kommt, dann sind wir ungehorsam, dann gehen wir sowieso einen anderen Weg. Wenn Brüssel zum Beispiel Glyphosat nicht verbieten will, dann werden wir uns darüber hinwegsetzen und es einfach selber machen.

Die deutsche Presse, von rechts bis linksliberal, fährt eine Kampagne gegen Jean-Luc Mélenchon, der Premierminister werden soll, wenn die NUPES eine Mehrheit erlangt. Wie erklären Sie sich das?

Das hängt mit dem Thema EU zusammen. Es gibt eine Angst davor, dass sich etwas ändern könnte. Die politische Kultur in Deutschland basiert sehr stark auf Kompromissen. In Frankreich ist das anders, man traut sich mehr, auch mal radikal zu sein und für seine Ideen einzustehen. Und das ist auch nötig. In Sachen Klimaschutz zum Beispiel wird in Deutschland viel über Energiewende, Verkehrswende usw. gesprochen. Was wir aber brauchen, ist keine Wende, sondern ein richtiger Bruch, alles andere funktioniert nicht.

Hat man in Deutschland auch Angst um die eigene Vormachtstellung in der EU?

Genau darum geht es. Die EU, die wir aktuell haben, ist die der deutschen Elite; die Institutionen und die Geldpolitik sind stark von der Entscheidungsträgerebene geprägt. Die Mehrheit der Deutschen profitiert davon aber nicht. Allein das Vorhaben aus Brüssel, Atomkraft als nachhaltig einzustufen, sollte den Beweis dafür liefern.