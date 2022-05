China unzufrieden mit Blinken

Carolyn Kaster/AP Photo via dpa »Größte Herausforderung für die internationale Ordnung«: US-Außenminister Blinken hält am Donnerstag in Washington seine China-Rede

Beijing hat die Grundsatzrede von US-Außenminister Antony Blinken über die Beziehungen zu China »entschieden abgelehnt« und sich »stark unzufrieden« gezeigt. Das sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, am Freitag. Blinken »verbreitet falsche Informationen, übertreibt die ›China-Gefahr‹, mischt sich in Chinas innere Angelegenheiten ein und verleumdet Chinas inländische und ausländische Politik«, hieß es laut übereinstimmenden Medienberichten. Der Zweck sei, die Entwicklung der Volksrepublik »einzudämmen und zu unterdrücken und die Vorherrschaft und Macht der USA zu wahren«, so Wang.

Blinken hatte am Donnerstag in einer lang erwarteten, etwa einstündigen Rede an der George-Washington-Universität in Washington erklärt, China sei »die langfristig größte Herausforderung für die internationale Ordnung«. Es sei das einzige Land, »das sowohl die Absicht hat, die internationale Ordnung umzugestalten, und zunehmend auch die wirtschaftliche, diplomatische, militärische und technologische Macht, um dies zu tun«. Alle Länder der Welt seien aufgerufen, für den Erhalt der gegenwärtigen internationalen Ordnung zu kämpfen, so Blinken.

Gleichzeitig erklärte der Chefdiplomat, die USA würden nicht versuchen, »China als einflussreichen Akteur in der Welt zu blockieren oder China – oder ein anderes Land – an der Weiterentwicklung seiner Wirtschaft oder dem Vertreten der Interessen seines Volkes zu hindern«. Man wolle »keinen Konflikt und keinen neuen Kalten Krieg«.

In einem Kommentar in der englischsprachigen chinesischen Tageszeitung Global Times hieß es dazu am Freitag, Blinkens Rede erscheine zunächst »relativ zurückhaltend« und im Vergleich zu Vorträgen seines Vorgängers Michael Pompeo »weniger aggressiv und kriegerisch«. Das »größte Problem« mit Washington sei allerdings, »dass es eine Sache sagt und eine andere tut«. Insgesamt würde die »diplomatische Rhetorik immer noch eine Unterwerfung Beijings unter Washingtons Hegemonieansprüche fordern«, so der Kommentar.