Kiew im Panikmodus

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij (Bildmitte) verteilt Orden in der »Weißen Halle der Helden« in Kiew (23.5.2022)

Die Ukraine hat im Krieg mit Russland ihre Kommunikationsstrategie umgestellt. Seit einigen Tagen wird nicht mehr von eigenen Erfolgen und der angeblich bevorstehenden Rückeroberung besetzter Gebiete gesprochen, sondern ganz im Gegenteil vor schweren Niederlagen gewarnt, die nur durch sofortige weitere Waffenlieferungen abzuwenden seien. Präsidentenberater Michailo Podoljak stellte am Freitag ein – örtlich nicht zuzuordnendes – Video ins Netz, das angeblich einen Angriff schwerer russischer Flammenwerfer auf ukrainische Positionen im Donbass zeigen sollte. Unterlegt mit dramatischer Musik, fragte Podoljak an die Adresse des Westens, was dieser noch brauche, um der Ukraine die seit langem geforderte weitreichende Raketenartillerie, Kampfflugzeuge und Panzer zu liefern. Sein Kollege Olexij Arestowitsch forderte rhetorisch von den Regierungen der NATO-Staaten zu erklären, ob die NATO die Ukraine noch brauche oder nicht.

Zuvor hatte am Mittwoch dpa unter Berufung auf Quellen im NATO-Hauptquartier gemeldet, es gebe unter den Mitgliedstaaten eine nicht schriftlich fixierte Verabredung, der Ukraine vorläufig keine schweren Waffen zu liefern. Selbst Polen habe sich daran gehalten und deshalb von früheren Plänen, Kiew mit »MiG-29«-Jagdflugzeugen auszustatten, Abstand genommen.

Dieser Darstellung widerspricht eine Reportage, die dieser Tage auf der Website der US-Fachzeitschrift Foreign Policy erschienen ist. Der Autor berichtet darin, wie etwa 150 Soldaten aus der Ukraine und vielen NATO-Ländern von einem US-Kasernengelände in Stuttgart aus den militärischen Nachschub an die Ukraine organisierten. Ausdrücklich war auch die Rede davon, dass Kampfflugzeuge des Typs »SU-25« aus bulgarischen Beständen im Westen auseinandergenommen und als Einzelteile in die Ukraine verladen würden – um dort wieder zusammengebaut zu werden, in der offenkundigen Hoffnung, solche Lieferungen eher vor der russischen Luftaufklärung verbergen zu können. Ähnliches gelte auch für Hubschrauber. Tschechien soll nach einem Bericht der US-Tageszeitung Wall Street Journal der Ukraine die Lieferung einer Staffel sowjetischer Kampfhubschrauber vom Typ »Mi-24« zugesagt haben. Es seien auch weitere Lieferungen möglich, sofern Prag Ersatz an modernen Hubschraubern westlicher Typen erhalte, schrieb das US-Portal.

Genau hier scheint auf der Seite der westlichen Aufrüstung Kiews der Hase im Pfeffer zu liegen. Das oppositionelle ukrainische Portal Strana.news zitierte am Freitag eine Mitteilung des Pentagon vom Tag zuvor. Demnach seien bisher 80 von 109 zugesagten schweren Haubitzen der US-Armee und etwa 75 Prozent der zugesagten 200.000 Granaten dazu an Kiew geliefert worden. Beim Rest hake es an Logistik und Verfügbarkeit, und das drohe nach den Worten nicht namentlich zitierter US-Militärs auch weiteren westlichen Waffenlieferungen.

Vor dem Hintergrund dieser widersprüchlichen Meldungen ist unklar, wie ernst ukrainische Darstellungen zu nehmen sind, die USA prüften Pläne, die russische Schwarzmeerflotte »auszuschalten«, um den maritimen Zugang zu den ukrainischen Häfen zu ermöglichen. Russland nimmt diese Gefahr offenkundig so ernst, dass Mitte der Woche Bilder auftauchten, wie im Hafen von Sewastopol zwei U-Boote der Schwarzmeerflotte mit »Kalibr«-Marschflugkörpern beladen wurden – eine klare Zweitschlagsdrohung für den Fall, dass die USA russische Schiffe angreifen sollten. Einstweilen mit der Betonung auf »sollten«.