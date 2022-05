Zurück zu den Wurzeln

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa Das unverkennbare Logo des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB)

Die Coronamaßnahmen haben viel Positives mit sich gebracht, nicht nur in Gestalt von Tests. Viele werden das gern bestätigen, die sich während der Pandemie mit Masken- und anderen Geschäften goldene Nasen verdienten. Nun endlich scheinen auch der Sport und die Menschen an seiner Basis von der Pandemie zu profitieren. Nach anderthalb Dekaden der Verhätschelung des Spitzensports zu Lasten des »kleinen Sports« in dessen Schatten entdeckt der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) nunmehr seine Basis und fordert in einem sogenannten Eckpunktepapier mit Verweis auf insgesamt neun Handlungsfelder ein »entschiedenes Umsteuern in der deutschen Sportpolitik«.

»Mit dem fast 500 Millionen Euro umfassenden Paket zur Unterstützung des Breitensports hat die Politik in der vergangenen Woche ein ganz wichtiges Signal gesendet. Das ist ein wichtiger erster Schritt dahin, nach dem pandemischen Stillstand Deutschland wieder in Schwung zu bringen«, erklärte DOSB-Präsident Thomas Weikert am Dienstag. Die Probleme aber lägen indes tiefer und seien langanhaltender, der Bewegungsmangel sei mittlerweile in jeder Generation angekommen und präge das Leben gerade von Kindern und Jugendlichen: »Als Gesellschaft müssen wir in jedem Lebensbereich gegensteuern«, forderte Weikert. Dazu müsse der DOSB gemeinsam mit den Verantwortlichen in Bund und Ländern »neue Wege« gehen. Sport betreffe Gesundheit, Integration, Städtebau oder Wirtschaft, »er muss raus aus den Silos und als Querschnittsaufgabe in der Bundesregierung verankert werden«.

Entsprechend regt das Eckpunktepapier mit dem Titel »Sport bewegt Deutschland« die Einrichtung einer Koordinierungsstelle beispielsweise durch eine Staatssekretärin oder einen Staatssekretär im Bundeskanzleramt und eine »Förderlinie Breitensport« im Bund an, falls erforderlich, per Grundgesetzänderung. Das wäre ein absolutes Novum in einem Staat, in dem sich der Bund bislang ausschließlich um den Spitzensport kümmert, während der Freizeit- und Hobby-Sport ausschließlich Sache der Länder ist.

Dieser »Weckruf« erinnert an Forderungen des Dachverbandes bei seiner Gründung im Mai 2006, den Sport im Grundgesetz zu verankern. Seitdem war dieses Bemühen sukzessive eingeschlafen, und anscheinend brauchte es eine Pandemie, um den Ruf nach Eintragung ins Grundgesetz beim DOSB neu zu beleben. Dies wäre »ein starkes Zeichen«, so dessen Vorstandvorsitzender Torsten Burmester gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. In 15 von 16 Landesverfassungen seien Staatszielbestimmungen zum Sport bereits enthalten.

Diese strategische Neuausrichtung beim Dachverband ist nicht nur aktuellen sportpolitischen Zwängen geschuldet. Sie korreliert zugleich mit dem unbefriedigenden, beinahe katastrophalen Zustand eines Leistungssportsystems, dem der Bund in Gestalt einer eigenen und längst angedachten Spitzensport-GmbH alsbald ein eigenes Dach verpassen könnte. Eine Spitzensportreform ist seit fünf Jahren kaum das Papier wert, auf dem sie formuliert wurde. Der Sportausschuss des Bundestages hatte den Antrag einer genauen Analyse im Vorjahr glatt abgelehnt. Das Gremium hatte sich damit auch einer genauen Kontrolle darüber verweigert, wie sinnvoll die beträchtlichen Fördergelder eingesetzt werden.

Dabei wäre diese Analyse eine dringende Hausaufgabe, wie man sowohl bei den Parlamentariern als auch im für Spitzensport zuständigen Bundesministerium des Innern durchaus weiß. »Der Leistungs- und Spitzensport in Deutschland ist in der Krise«, war Mitte Mai auf der Website des Sportausschusses nachzulesen: »Obwohl der Bund zur Umsetzung der Spitzensportreform seine Fördermittel von 167 Millionen Euro im Jahr 2016 kontinuierlich auf 373 Millionen Euro heute angehoben hat, ist bei den Olympischen Sommerspielen ein konstanter Medaillen-Abwärtstrend zu verzeichnen: Barcelona 1992 - 82 Medaillen; Atlanta 1996 – 65 Medaillen; Tokio 2021 – 37 Medaillen.«

Und die Aussichten werden noch düsterer, wie Urs Granacher als Kopf des neugeschaffenen und als »Wundermittel« firmierenden Potenzialanalysesystems (Potas) prophezeit. Für die nächsten Sommerspiele 2024 in Paris prognostizierte der Mann 31 Medaillen, 26 für die Spiele 2028 Los Angeles 2028 und gar nur noch 20 für Olympia 2032 in Brisbane. Aussichten für die Spitze, die es zu einem Gebot der Stunde machen, sich sportpolitisch endlich wieder aufs Fundament(ale) zu besinnen.