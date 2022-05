Neuer Heimatfilm

Neiße Filmfestival Neulich in Deutschland: Hier sorgt ein Schild für Ordnung

Jetzt, da es wieder unkomplizierter möglich ist, kommen internationale Kulturereignisse allenthalben in Gang. So wurden die Filmfestpiele von Cannes und das Neiße-Filmfestival (NFF, 17.–22.5.) in Zittau am selben Abend eröffnet. Wie gewohnt erwartete man Videogast Wolodimir Selenskij, doch der hatte sich bereits für Cannes entschieden, so dass die Zittauer Gäste im Gerhart-Hauptmann-Theater von dem Schauspieler und Politiker nicht über deutsches, polnisches und tschechisches Kino aufgeklärt werden konnten. Als durchaus vollwertiger Ersatz lief das bereits auf der Berlinale aufgefallene ukrainisch-türkische Filmdrama »Klondike« von Maryna El Gorbach, das zwischen subtiler Charakterzeichnung und Klischee schwankt (vgl. jW vom 16.2.22) und einen Spezialpreis des Filmverbands Sachsen erhielt.

Zittauer Hauptspielstätte war das Kronenkino, das zum soziokulturellen Zentrum »Hillersche Villa« gehört. Direkt neben dem Kino befindet sich das Wahlkreisbüro von Tino Chru­palla (AfD). Von dessen Leuten habe sich aber noch nie jemand im Kino blicken lassen – auch nicht bei Diskussionen zu regionalpolitischen Themen, erzählte ein Mitarbeiter. »Vielleicht haben sie Angst? Wir würden sie nicht rausschmeißen, wenn sie sich nicht provokant verhalten!«

Dafür war das Kunstbauerkino in Großhennersdorf (die Keimzelle des NFF) überfüllt, als Simon Brückners nagelneuer Dokumentarfilm »Eine deutsche Partei« vorgestellt wurde. Er begleitete zwischen 2019 und 2021 Mitglieder der AfD, die bestimmte Parteifunktionen bekleideten, auch solche der Jungen Alternative. Die Partei hoffte, damit für sich werben zu können, so dass sich die Mitwirkenden bereit erklärten, von der Kamera begleitet zu werden. Chrupalla tanzte aus der Reihe. Bei ihm mussten die Filmleute draußen bleiben, was Brückner, der auf jeglichen Kommentar verzichtete, dann doch mit der Kamera klug kommentierte.

Ebenso überfüllt war es im Kunstbauerkino, als Jürgen Dettling in der Reihe »Regionalia« seinen Beitrag »Neulich in Deutschland« vorstellte. Der gestandene Filmemacher ist von seiner südbadischen Heimat nach Reichenbach/Oberlausitz gezogen und befragte in den Partnergemeinden Seckach im Neckartal und Reichenbach Menschen nach ihren Ansichten. Dabei erweist sich, dass der Unterschied im Lebensgefühl in Ost und West kleiner ist, als man meint.

Annika Pinskes »Alle reden übers Wetter« lief im Spielfilmwettbewerb des NFF und erzählt von einer jungen Philosophin (Anne Schäfer), die des Universitätsbetriebs überdrüssig ist und mit ihrer halbwüchsigen Tochter zu ihrer Familie in die Uckermark fährt. Das Lebensgefühl ist dort ein ganz anderes, und wenn es auch an substantiellen Gesprächen fehlt (siehe Titel), so stellt sich doch ein heimeliges Gefühl ein. Es ergaben sich beim NFF rege Zuschauergespräche, in denen auch der Begriff »moderner Heimatfilm« fiel. Durch Schnulzen der 50er Jahre und ebensolche der Gegenwart von ARD und ZDF ist der Heimatbegriff allerdings erheblich diskreditiert. Pinskes Film, der im September in die Kinos kommen wird, kann helfen, »Heimatfilm« positiv umzudeuten.

Während diese Produktion, eine Abschlussarbeit an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin (DFFB) in Koproduktion mit dem RBB, eine lobende Erwähnung erhielt, ging der Hauptpreis des Spielfilmwettbewerbs ebenfalls an eine DFFB-Produktion. Der Film »Altri Cannibali« von Francesco Sossai über die Einsamkeit eines Mannes, der sich nach Freundschaft sehnt, wurde in italienischer Sprache gedreht und brachte dem Hauptdarsteller Walter Giroldini die Ehrung als bester Hauptdarsteller ein. Die Jury hob Dialoge, Szenenbild und Kamera hervor.

Weitere Filme aus dem Dreiländereck Polen, Tschechien und Deutschland, das den Großteil des Festivalprogramms stellte, erhielten zahlreiche Preise. Dem Rezensenten fiel besonders der tschechische Film »Wenn es nur brennen würde« (Kdyby radsi horelo) von Adam Koloman Rybansky auf, der bei der Preisverleihung mit einem Neiße-Fisch auf die Bedeutung seines Namens – »Fischer« – hinwies. In seiner satirischen Erzählweise steht der Film in der Tradition von Milos Formans »Feuerwehrball« (1967). Thema ist Rassismus. Rybansky wurde fürs beste Szenenbild und das beste Drehbuch ausgezeichnet, sein Film sollte bald den Weg in unsere Kinos finden.