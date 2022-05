Graubrot fürs Hirn

© Florian Spring Was im Westen vom Osten bleibt, ist der Gebrauchsmusterschutz eines nützlichen Industriedesigns

Bonn Park, ein Ausbildungsergebnis der Berliner Volksbühne aus der Forschungsgruppe »Was könnte vielleicht unter Umständen ein Drama sein«, versuchte 2020 ein Stück über Jugoslawien. In Bern, der faktischen Hauptstadt der Schweiz, wird es 2022 unter der Regie von ­Anita Vulesica aufgeführt. Bonn Park gewann 2011 einen Innovationspreis für ein Stück über Super Mario, die Videospielfigur der Firma Nintendo. Bonn Park erfüllt das Berufsbild des eleganten Andeuters von Dramatik. Er kann es postpostmodern, postpostdramatisch und postpostironisch, nur Sätze kann er nicht. Mit der Ideologiekritik, da hat er’s konservativ, weil die letzten Wahrheiten in der BRD unabänderlich bleiben.

Antworten auf systemische Fragen gibt’s in »Jugojugoslavija« sehr eindeutige: alles Diktatur, alles dumme Deppen, dummer Realsozialismus. Tito ist gleich Kim Il Sung, lernt der Theaterbesucher aus dem Hintergrundbild, einer jucheistischen Landschaftspropaganda hinter lachsfarbenen Fliesen und Wascharmaturen. Was im Westen vom Osten bleibt, ist der Gebrauchsmusterschutz eines nützlichen Industriedesigns. Im Alpinen Museum Bern läuft noch bis zum 25. September eine Nordkorea-Austellung, die deutlich günstiger zu sehen ist. Bonn Park, übrigens, wuchs teilweise in Südkorea auf.

Das Berner Ensemble kann sich und die Regie gut leiden, auf der Bühne passiert einiges, der Zuschauer kann so die fehlenden Sätze dankbar weggrinsen. Am Anfang ist alles gut im Phantasieland Jugojugoslavia, ein göttliches Wesen hat alles schön gemacht, später muss das göttliche Wesen dann konkret und ganz eigentlich zu Tito werden, dessen Name aber nicht genannt, sondern nur sehr elegant angedeutet werden darf. Die Bewohner müssen beten: »Alles war supersupergut.« Dann der Sündenfall, alles wird schlecht, schuld sind die inneren und äußeren Feinde. Bonn Park wollte sagen und deutet aber nur an: Der Realsozialist wollte sich nicht eingestehen, dass eigentlich alles von vornherein scheiße war, von innen schon verrottet!

Ein alienhafter Kinderchor paro­diert die Uniformität der nordjugokubanischen DDR. Es hätte alles so schön sein können im 75 Minuten langen Theaterstückerl »­Jugojugoslavija«. Zum Beginn des Nullakters hätte man vermuten können, es handle sich ausnahmsweise um Kritik der herrschenden Verhältnisse im ganz realen Westen, 2022. Die Mittelstandskultur bleibt leider unter sich, bedient von jugoslawischen Kellnern – also das Übliche: Identitätskuschelei, Genderunterdrückungsalchemie, Rassismenvoodoo, dazu Liebe und Hass als Argumente bei zweistelliger Inflation. Die Leere in Handlung und allen konkreten Bühnenaktionen ist gewollt, Leere ist elegant. Bonn Park hat’s nicht verschissen, er gehört dazu – im Realkapitalismus gibt’s nur graues Brot fürs Hirn. In der Schweiz immerhin unbezahlbar »bio«.