Zutaten für den Crash

Arnd Wiegmann/REUTERS »Verschlechterte« Finanzstabilität: Gesprächsrunde mit EZB-Chefin Christine Lagarde (4.v.l.) am Montag in Davos

Der am Mittwoch von der Europäischen Zentralbank (EZB) vorgelegte Bericht zur Finanzstabilität in der Euro-Zone hat es in sich. Die ohnehin krisengebeutelte EU-Finanzwirtschaft ist mit einer ganzen Reihe beachtlicher Stabilitätsrisiken konfrontiert. Auch wenn EZB-Vizepräsident Luis de Guin­dos am Mittwoch unaufgeregt lediglich feststellte, die Finanzstabilität habe sich gegenüber der letzten Analyse vor sechs Monaten »verschlechtert«: Es droht eine Krisendynamik, die jene der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2007 noch in den Schatten stellen könnte.

Genannt werden in dem zweimal jährlich erscheinenden Report vier Hauptproblemfelder: Erstens führen kriegsbedingte Preisschocks bei Energie und Waren zu Risiken für die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie, zu Inflation und neuen Finanzierungskonditionen. Das lässt sich bereits beobachten: Sämtliche Wachstumsprognosen werden drastisch abgesenkt, und die Inflationsrate erreicht lange nicht dagewesene Höhen. Das Misstrauen ob der Liquidität der Geschäftspartner wächst in der gesamten Wirtschaft und verursacht höhere »Risikozuschläge« bei der Kreditvergabe.

Zweitens beobachten die EZB-Analysten eine enorme Volatilität auf den Märkten. Das spricht einerseits für die Verunsicherung unter den Spekulanten, birgt andererseits die Gefahr abrupter Korrekturen – oder anders gesagt: platzender Blasen. Insbesondere für die produzierende Wirtschaft bedeute das wachsende Hürden bei der Kapitalbeschaffung. Aus Sicht der EZB seien die Banken zuletzt gut in der Lage gewesen, die Realwirtschaft mit Liquidität zu versorgen. Doch damit könnte bald Schluss sein. Diese Dynamik war auch beim Übergang der Finanzkrise 2007 zu einer Weltwirtschaftskrise in den Jahren 2008/09 ein wichtiger Faktor.

Besonders hervorgehoben wird hier seitens der EZB der Immobilienmarkt. Hier hat auch die Niedrigzinspolitik der Zentralbank in den vergangenen Jahren zu erheblichen Überbewertungen beigetragen, im Schnitt um 15, in einigen Ländern um bis zu 60 Prozent. Mit der hohen Inflation drohe nun, dass sich Immobilienpreise und Hypothekenzinsen gegenseitig hochschaukeln – und so die Blase weiter aufpusten, bis sie irgendwann platzt, was eine Immobilienkrise auslösen könnte. Ein spannendes Momentum in diesem Zusammenhang ist die bereits in Aussicht gestellte Zinswende.

Als dritten Risikobereich benennen die Zentralbanker die steigende Zinsbelastung für Staaten bei der Emission von Anleihen, aber auch für Unternehmen und private Haushalte. Das könne die Schuldentragfähigkeit auf die Probe stellen – um die es ja infolge von Euro-Krise und Coronapandemie ohnehin nicht allzu gut bestellt ist. Derweil würde eine neue Schuldenkrise in der Euro-Zone wohl ihren Anfang nicht wie 2009/10 in Griechenland nehmen, sondern in ökonomisch ungleich gewichtigeren Staaten wie Italien und Spanien. Entsprechend heftiger könnten die vom Krisenepizentrum ausgehenden Schockwellen ausfallen.

Hinzu kommt, viertens, dass der Bankensektor selbst Gefahr läuft, mit sinkenden Profitraten und einer Schwächung des Interbankenhandels konfrontiert zu werden. Auch das erinnert stark an die Krisenereignisse vor zehn bis 15 Jahren. Aus den seinerzeit groß angekündigten Stabilisierungsmaßnahmen, wie der Bankenunion und strengeren Eigenkapitalvorschriften, ist jedoch kaum etwas geworden. Der Bankensektor ist heute genauso anfällig wie damals, das Ausmaß fauler Kredite in den Bilanzen noch größer. Zudem hat die gesamtwirtschaftliche Relevanz der Geldinstitute inzwischen deutlich zugenommen.

Ein weiteres Risiko besteht in der Unsicherheit der Risikoeinschätzungen selbst. Die Schwankungen seien enorm, und niemand wisse, wie der Ukraine-Konflikt weitergeht und was daraus alles folgt, heißt es. Die Zutaten für sich gegenseitig verschärfende Krisenmomente und einen ganz großen Crash liegen jedenfalls auf dem Tisch.