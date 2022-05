Krankenhäuser vor Schließung schützen!

Paul Zinken/dpa Streik von Beschäftigten in der Berliner Charité (September 2021)

Der Verein Gemeingut in BürgerInnenhand plant weitere Protestaktionen gegen die Schließung von Krankenhäusern und teilte dazu am Donnerstag mit:

Unser Kampf gegen Klinikschließungen ist von einem Aufschrei zu einer Daueraufgabe geworden. Trotz Pandemie wird immer weiter geschlossen. Wenn wir gegen diesen Raubbau an stationärer Versorgung, gegen dieses Ausbluten ganzer Regionen bei jedem einzelnen Fall anschreien wollten, wären wir ständig heiser. Deswegen müssen wir klug die Anlässe wählen, wo wir laut werden und Akzente setzen. Die Gesundheitsministerkonferenz vom 22. bis 23. Juni in Magdeburg ist so ein Anlass: Dort besteht für die Länder die reale Möglichkeit, etwas zu verändern.

Bisher wurde das komplexe Zusammenwirken von Bund und Ländern von der Politik dazu verwendet, die Verantwortlichkeiten für den fortschreitenden Klinikkahlschlag an den jeweils anderen zu schieben. Man kann es aber auch andersherum sehen: Die Länder sind verantwortlich, und der Bund ist ebenfalls verantwortlich! Wir werden zur Gesundheitsministerkonferenz in Magdeburg fahren. Dort wollen wir Landesregierungen loben, die sich schützend vor ihre Kliniken stellen. Und wir wollen diejenigen ausbuhen, die ihre – und unsere! – Krankenhäuser dem Profit opfern. Dazu werden wir einen weiteren Schmähpreis übergeben. Kommen Sie zur Straßenaktion am 23. Juni nach Magdeburg, bei der wir unsere zweite »Goldene Abrissbirne« verleihen – je mehr Publikum, um so peinlicher für den Preisträger! (…)

Und ja, es ist auch der Bund verantwortlich. Deswegen haben wir eine neue Petition gestartet, die sich an Bundeskanzler Olaf Scholz richtet. Sein Minister Karl Lauterbach hat zwar unsere letzte Petition unterzeichnet, aber unsere Hoffnung, dass damit auch nur ein einziges Krankenhaus vor Schließung geschützt ist, geht inzwischen gegen null. Scholz muss nun ran! (…) Jede und jeder muss wieder ein Krankenhaus in maximal 30 Minuten erreichen können. Statt Gewinnprinzip und Privatisierung sind gute Arbeitsbedingungen und Tariflöhne gefragt, statt teurer Zentralkliniken die Selbstkostendeckung der stationären wohnortnahen Versorgung. (…)

www.gemeingut.org

Susanne Ferschl, Fraktionsvize von Die Linke im Bundestag, teilte am Mittwoch zum Wachstum der Wirtschaftsleistung der BRD mit:

In Zeiten hoher Inflation wird verstärkt vor einer Lohn-Preis-Spirale oder Zweitrundeneffekten gewarnt: Hohe Preissteigerungen würden hohe Lohnsteigerungen nach sich ziehen. Die aus den vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen entnehmbare Lohnentwicklung stützt das nicht. Zwar sind die Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer um durchschnittlich rund fünf Prozent gestiegen. Das ist aber laut Statistischem Bundesamt auf den massiven Rückgang der Kurzarbeit gegenüber dem 1. Quartal 2021 sowie auf Sonderzahlungen, insbesondere von Coronaprämien, zurückzuführen. Der Verteilungsspielraum aus Produktivitätsentwicklung und Inflationsziel der EZB ist sogar weniger stark ausgeschöpft worden als im vorangegangenen Quartal. Gar nicht zu reden davon, dass die tatsächliche Inflationsrate im 1. Quartal 2022 um über sechs Prozent gestiegen ist, die Beschäftigten also real an Kaufkraft eingebüßt haben. Wichtig ist daher jetzt, dass die Bundesregierung gerade niedrigere und mittlere Einkommen noch einmal entlastet bzw. unterstützt, indem sie bei ihren Hilfspaketen noch einmal nachlegt. (…)