Roland Weihrauch/dpa Streik von Beschäftigten des Universitätsklinikums Düsseldorf (19.6.2018)

Sie sind nun die dritte Woche an sechs Unikliniken in NRW im Streik. In der Pandemiezeit wurden Missstände im Gesundheitswesen besonders deutlich sichtbar. Hat sich mittlerweile etwas getan?

Kira H.: Für uns hat sich nichts verändert. Die Lage ist gleichbleibend schlecht. War die Situation schon vor der Pandemie angespannt, haben nun noch mehr Pflegekräfte den Beruf verlassen.

Charlotte L.: In der Pandemie gab es eine oberflächliche und absurde »Wertschätzungsoffensive«: Alle waren Pflegekräften dankbar, während sich im Krankenhaus alles verschlimmerte. Daran hat sich nichts geändert. Das ist dramatisch, weil das Gesundheitssystem so nicht funktioniert.

Wie sind die Zustände an den Kliniken?

K. H.: Wir sind komplett überlastet – nicht erst seit kurzem, sondern chronisch. Ich muss regelmäßig zehn Tage durcharbeiten und kann meine Freizeit häufig nicht genießen, weil ich komplett erschöpft bin. Wir können unseren Anforderungen nicht gerecht werden und unsere Patientinnen und Patienten nicht adäquat versorgen. Was wir dort machen, ist Schadensbegrenzung. Wir bewahren unsere Patienten vor dem Sterben, sind aber nicht in der Lage, ihre Gesundheit zu fördern.

Was fordern Sie angesichts dieser Situation?

K. H.: Es braucht nicht in erster Linie mehr Geld, sondern Entlastung durch einen flächendeckenden Tarifvertrag für alle Unikliniken in NRW. Dabei ist es wichtig, dass wir künftig nur eine bestimmte Anzahl an Patienten versorgen. Aktuell sind es auf der Intensivstation bis zu drei Patientinnen und Patienten, es dürften aber maximal nur zwei sein. Wir wollen zudem einen festen Personalschlüssel und mehr Zeit, um uns vernünftig kümmern zu können. Wenn das nicht eingehalten werden kann, braucht es Kompensation in Form sogenannter Entlastungspunkte. Für eine bestimmte Anzahl dieser Punkte muss es dann einen Freizeitausgleich geben.

Wie kann die Kampagne »Profite schaden Ihrer Gesundheit« die Beschäftigten unterstützen?

C. L.: Wir sind an den Streikposten aktiv, machen Workshops und halten Vorträge, um uns gemeinsam mit den Beschäftigten politisch weiterzubilden. Es sind nun mehr als zwanzig Streiktage, an denen wir versuchen, die Durchhaltekraft bei den Beschäftigten aufrecht zu halten. Wir können mit unseren Forderungen weitergehen als die Gewerkschaft, so wie sie jetzt funktioniert. Der Streik fordert konkrete Verbesserungen im Arbeitsalltag. Es gibt aber viele weitere Dinge, die ebenfalls erwähnt werden müssen – zum Beispiel die Arbeitsbedingungen von Beschäftigten mit unsicherem Aufenthaltsstatus. Einige von ihnen werden unter Druck gesetzt, nicht zu streiken, weil sonst ihre Aufenthaltserlaubnis bedroht wäre.

Unser Protest richtet sich dagegen, dass Profite im Gesundheitswesen im Vordergrund stehen anstatt die Bedürfnisorientierung und das Wohl aller. Die Aufwertung von Pflege und Sorgearbeit in der Gesellschaft ist notwendig. Wir fordern die Vergesellschaftung und Demokratisierung des Gesundheitswesens.

Was wurde in den Verhandlungen bislang erreicht?

K. H.: Da ging es vor allem um Rahmenbedingungen: Es soll einen flächendeckenden Tarifvertrag geben, der eine Personalbemessung festlegt. Jetzt wird von der Arbeitgeberseite wieder Druck aufgebaut und versucht, den Streik zu unterbinden. Wir überlegen, wie Verhandlungen weitergehen können. Nun laufen Gespräche zu einem Angebot, das wir abgegeben haben.

Was muss erreicht werden, damit Sie die Arbeit wieder aufnehmen?

K. H.: Wir wollen den Tarifvertrag, der unsere Forderungen enthält. Es geht uns um alle Berufe, die nicht ärztlich sind – das betrifft neben der Pflege beispielsweise auch die Beschäftigten in den Krankenhausküchen oder die Reinigungskräfte, sofern sie nicht bei Tochterunternehmen angestellt sind.

C. L.: Es braucht Unterstützung aus der Gesellschaft. Die Lage ist ernst: Die Zustände im Krankenhaus betreffen alle. Deswegen muss dieser Kampf geführt werden, bis der Tarifvertrag kommt.