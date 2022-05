Absage an Scholz

Siphiwe Sibeko/REUTERS Würde Ländern am liebsten ihre Außenpolitik diktieren: Kanzler Scholz am Dienstag in Pretoria

Ein harmonisches Treffen sieht anders aus. Als Südafrikas Staatspräsident Cyril Ramaphosa auf der gemeinsamen Pressekonferenz am Dienstag in Pretoria erklärte, Olaf Scholz (SPD) verstünde die Gründe jener Länder sehr gut, die sich im März bei der UN-Abstimmung zur Verurteilung von Russlands Krieg gegen die Ukraine enthalten oder mit Moskau gestimmt hatten, ging der Gast aus Deutschland zur Konfrontation über. »Nicht zu tolerieren« sei ein Abstimmen mit Russland, erklärte der Bundeskanzler. Südafrika hatte sich wie 34 weitere Staaten vor allem des globalen Südens in der Abstimmung enthalten. Im Gegensatz zu Scholz, der in der südafrikanischen Hauptstadt einmal mehr für Waffenlieferungen an die Ukraine plädierte, vermied Ramaphosa offene Kritik am russischen Vorgehen und sprach sich statt dessen für Verhandlungen und Dialog zur Beendigung des Konflikts aus.

Der südafrikanische Staats- und Regierungschef hatte bereits kurz nach Beginn der russischen Invasion im Februar erklärt, der Krieg hätte seiner Ansicht nach vermieden werden können, wäre US-Präsident Joseph Biden zu einem Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin bereit gewesen. Am Dienstag sprach sich Ramaphosa nun an Scholz’ Seite klar und deutlich gegen die Sanktionen westlicher Staaten gegen Russland aus, da sie auch unbeteiligte Länder träfen.

Auf dem afrikanischen Kontinent steht der südafrikanische Präsident mit seiner neutralen Haltung keineswegs allein. 17 afrikanische Staaten hatten sich bei der Abstimmung über die UN-Resolution Anfang März enthalten (von insgesamt 35 weltweit). Etliche weitere waren gar nicht erst zum Votum erschienen. Die Gründe sind vielfältig. Neben einem in den vergangenen Jahren intensivierten Engagement Russlands auf dem Kontinent spielen auch die Folgen von Krieg und Strafmaßnahmen eine wichtige Rolle.

Hohe Preise für Dünge- und Lebensmittel bei gleichzeitig steigenden Transportkosten infolge des rasant gekletterten Ölpreises mögen in Europa zur Inflation führen – für die ärmeren Bevölkerungsmehrheiten in vielen afrikanischen Staaten sind sie darüber hinaus existenzbedrohend. Diesen Realitäten kann auch der ansonsten mit einem neoliberalen Öffnungskurs um ausländische Investoren buhlende Ramaphosa sich nicht verschließen, wenn er seine Chancen auf eine Wiederwahl an der Spitze seines regierenden African National Congress (ANC) im Dezember dieses Jahres wahren will.

Hinzu kommt, dass sich insbesondere Südafrika vom Westen in den vergangenen Jahren ein ums andere Mal verraten gefühlt hatte. Erinnert sei nur an den Kriegsbeginn in Libyen, als Ramaphosas Amtsvorgänger Jacob Zuma 2011 zu Vermittlungsgesprächen nach Tripolis reisen wollte, daran aber durch die beginnenden Bombardierungen der US-amerikanischen und französischen Luftwaffe gehindert wurde. Auch davor und danach wurde die Afrikanische Union in Konfliktfragen auf afrikanischem Boden meist nur wie ein Juniorpartner behandelt, wenn sie denn überhaupt mitreden durfte. Zudem ist insbesondere in Pretoria auch der Groll über die deutsche Blockade gegen den von Südafrika und Indien federführend vorgebrachten Vorstoß für eine Aufhebung der Patente auf Coronaimpfstoffe noch längst nicht verflogen. Dass Scholz’ Suche nach neuen Partnern dort auf kühle Zurückhaltung traf, war entsprechend vorhersehbar.

Letztlich dürfte der Disput über die Haltung zum Ukraine-Krieg aber vor allem eine Standpunktschau für die Galerie bleiben, mit der beide dort ihr Gesicht wahren, wo es für sie momentan wichtig ist: Scholz in der deutschen Öffentlichkeit, Ramaphosa innerhalb seines ANC. Die Wirtschaftsbeziehungen – für Südafrika ist Deutschland der zweitgrößte Handelspartner – werden kaum belastet werden. Im Gegenteil: Scholz kündigte an, verstärkt südafrikanische Kohle einkaufen zu wollen, nachdem Deutschland gerade Ende vergangenen Jahres maßgeblich an der Auflage eines milliardenschweren Investitionspakets beteiligt war, mit dem der Kohleausstieg in Südafrika beschleunigt werden sollte. Zudem soll der südafrikanische Konzern Sasol mit deutscher Beteiligung eine Anlage zur Produktion von Wasserstoff mittels Solar- und Windenergie aufbauen.