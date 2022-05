Mordanschlag in Teheran

Morteza Nikoubazl/IMAGO/NurPhoto Trauerfeier für Chodai am Dienstag in Teheran

Nach dem Mord an einem Offi­zier der sogenannten Revolutionsgarden haben Vertreter der politischen und militärischen Führung des Iran, darunter auch Präsident Ebrahim Raisi, »harte Vergeltung« angekündigt. Die Schuldigen würden »nicht ungestraft davonkommen«. Israelische Medien meldeten am Dienstag, dass die Regierung in Jerusalem die Verstärkung der Sicherheitsmaßnahmen in allen Auslandsvertretungen angeordnet habe.

Nach offiziellen Angaben wurde Oberst Hassan Sajjad Chodai am Sonntag nachmittag in Teheran vor seinem Wohnhaus getötet, als er gerade aus seinem Auto steigen wollte. Die beiden Täter gaben fünf Schüsse ab, von denen drei das Opfer in den Kopf trafen, und flüchteten auf ihrem Motorrad. Von ihnen fehlt offenbar jede Spur. Iranische Politiker machten »die globale Arroganz« für das Attentat verantwortlich. Mit diesem Ausdruck sind in der Regel die USA und Israel gemeint. Konkretere Behauptungen gab es bisher nicht.

Der letzte tödliche Anschlag dieser Art im Iran war die Ermordung des Nuklearwissenschaftlers Mohsen Fachrisadeh am 27. November 2020. Über die Ausführung der Tat gibt es mehrere Darstellungen, die sich stark voneinander unterscheiden. Als wahrscheinlichste Version kristallisierte sich heraus, dass Fachrisadeh durch eine ferngesteuerte Waffe getötet wurde, die an seiner Fahrstrecke montiert worden war. Vor ihm waren schon vier andere Techniker oder Wissenschaftler ermordet worden, die am iranischen Atomprogramm beteiligt gewesen sein sollen. Die meisten Attentate wurden dem israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad zugeordnet, der solche Vorwürfe und Gerüchte niemals ausdrücklich zurückweist, sondern sie eher als Beweis seiner Effektivität zu nähren versucht.

Eine Ausnahme war die Ermordung von Divisionskommandeur Kassem Soleimani am 3. Januar 2020. Er und mehrere ihn begleitende Personen wurden auf dem Flughafengelände der irakischen Hauptstadt Bagdad durch Raketen US-amerikanischer Drohnen getötet. Der 63jährige war Chef der Kuds-Truppe, der Organisation der »Revolutionsgarden« für Auslandseinsätze. Der Mord war vom damaligen US-Präsidenten Donald Trump angeordnet worden, der sich dazu auch offen bekannte. Es gab das plausible und nicht dementierte Gerücht, dass der Mossad bei der zur Vorbereitung der Tat notwendigen Aufklärung mitgewirkt hatte.

Seit dem Attentat vom Sonntag posaunen israelische Medien, vor allem die privaten Fernsehsender, unbewiesene, nicht nachprüfbare Behauptungen über die dienstlichen Aktivitäten des getöteten Offiziers in die Welt hinaus, die international weltweit übernommen werden. Unter anderem soll Chodai Planer und Organisator für mehrere Anschläge gegen israelische Diplomaten gewesen sein. Am 13. Februar 2012 wurden die Frau des israelischen Militärattachés und ihr Fahrer durch die Explosion einer Haftbombe am Auto leicht verletzt, als sie ihre Kinder von der Schule abholen wollte. Am folgenden Tag gelangte in der thailändischen Hauptstadt Bangkok ein angeblich geplanter Anschlag nicht zur Ausführung, weil eine Bombe versehentlich in der Wohnung eines der iranischen Attentäter explodierte. Zur gleichen Zeit wurde in der georgischen Hauptstadt Tbilissi in einem Auto, das rund 200 Meter von der israelischen Botschaft geparkt war, eine Bombe entdeckt und von der Polizei entschärft.

In allgemeiner Form berichtete der Sender Kanal 13 auch, dass Chodai in versuchte Morde und Entführungen an bzw. von Israelis in der Türkei, Kenia, Kolumbien und auf Zypern »verwickelt« gewesen sei. Er habe weitere Anschläge geplant, denen man mit seiner Tötung zuvorgekommen sei.

Die Tatsache, dass der Oberst der »Revolutionsgarden« am Sonntag offenbar allein, ohne Begleitschutz, unterwegs war, begründet jedoch Zweifel an der Bedeutung, die ihm jetzt in Israel zugewiesen wird. Chodai wurde am Dienstag nach einer Trauerzeremonie in Teheran beigesetzt. An der Prozession mit dem Sarg zum Friedhof nahmen Tausende Menschen teil. Präsident Raisi hatte nur seinen ersten Stellvertreter geschickt.