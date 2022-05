Kriegspartei alarmiert

CARLOS BARRIA/REUTERS Verlassenes Gebäude in der Stadt Kramatorsk, das durch einen Raketeneinschlag beschädigt wurde (26.5.2022)

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat den Westen in scharfem Ton vor möglichen Zugeständnissen an Russland gewarnt. In seiner allnächtlichen Videoansprache sagte er am Mittwoch abend, es gebe im Westen offenbar viele Politiker und Kommentatoren, die bereit seien, ukrainisches Gebiet für einen faulen Frieden einzutauschen. Selenskij kritisierte insbesondere den – inzwischen 99 Jahre alten – ehemaligen US-Außenminister Henry Kissinger als senil: Er sitze geistig nicht 2022 in Davos, sondern 1938 in München. Damals hatten Großbritannien und Frankreich die Tschechoslowakei gedrängt, das Sudetenland an Deutschland abzutreten. So sei es auch heute, sagte Selenskij. Egal, was Russland tue, es finde sich immer jemand, der dazu aufrufe, Moskauer Interessen zu berücksichtigen. Das werde die Ukraine nie akzeptieren. Ähnlich hatte sich am Mittwoch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock geäußert und vor einer wachsenden »Kriegsmüdigkeit« im Westen gewarnt. Die Belastungen des Krieges müssten jedoch »durchgehalten« werden, sagte Baerbock im schwedischen Kristiansand.

Dass die Friedenspanik der ukrainischen Seite eine abgesprochene Sprachregelung ist, machte am selben Abend Präsidentenberater Olekij Arestowitsch in einem Fernsehauftritt deutlich. In einer von Vulgarismen gespickten Interviewpassage wünschte er diejenigen im Westen, die an ein Kriegsende dächten, »zum Teufel« und warf ihnen vor, sie hätten keine Ahnung von den Leiden der ukrainischen Bevölkerung. Die Bundesregierung verzögere Waffenlieferungen an sein Land bewusst und sei damit für die aktuell schwierige Lage an der Front mitverantwortlich. Arestowitsch warnte in dem Interview auch davor, dass die ukrainische Gesellschaft über den Krieg »tief gespalten« sei und dass sie bei Misserfolgen sofort den »typischem ukrainischen Schiss« bekomme. Es war das erste Mal, dass ein ukrainischer Offizieller solche inneren Differenzen in der ukrainischen Öffentlichkeit einräumte.

Selenskij widersprach eigenen früheren Behauptungen mit der Aussage, im Donbass seien die russischen Truppen den ukrainischen zahlenmäßig weit überlegen. So hatte er noch vor Tagen erklärt, auf ukrainischer Seite seien inzwischen 700.000 Soldaten mobilisiert. Die Anzahl der im Ukrainekrieg eingesetzten russischen Soldaten wird auch von westlichen Geheimdiensten niemals auf mehr als 120–150.000 geschätzt. Auch war es bisher Konsens der Experten, festzustellen, dass es Russland nirgendwo gelungen sei, die nach einer militärischen Faustregel für einen erfolgreichen Angriff erforderliche drei- bis fünffache Überlegenheit zu erreichen.

Im Donbass setzten russische Truppen ihren Beschuss der Industriestadt Sewerodonezk aus mehreren Richtungen fort. Nach Angaben des ukrainischen Regionalgouverneurs Sergej Gajdaj halten sich noch 15.000 der ursprünglich 100.000 Bewohner in den Ruinen der Stadt auf. Meldungen, dass russische Truppen die wichtigste Verbindungsstraße von Sewerodonezk nach Südwesten inzwischen kontrollierten, wurden vom ukrainischen Militär zurückgewiesen.