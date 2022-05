Ohne Blut kein Profit

Auf der Rednerliste stehen unter anderem Expräsident Donald Trump und Greg Abbott, Gouverneur im US-Bundesstaat Texas. An diesem Freitag beginnt dort in Houston die Jahrestagung der größten US-amerikanischen Waffenlobbyorganisation, der National Rifle Association (NRA). Es gehe darum, »unsere Jagd- und Schießtraditionen für zukünftige Generationen zu schützen und zu bewahren«, kündigt die NRA auf ihrer Homepage an. Für die Angehörigen der Opfer des Amokschützen, der am Dienstag in einer Schule in der rund 400 Kilometer westlich von Houston gelegen texanischen Kleinstadt Uvalde 21 Menschen tötete, klingt das wie blanker Hohn.

Nach Polizeiangaben hatte der Täter sich zu seinem 18. Geburtstag zwei Sturmgewehre gekauft. Am Dienstag feuerte er damit zunächst auf seine Großmutter, fuhr dann zur Robb Elementary School und erschoss 19 Schulkinder einer vierten Klasse sowie zwei Lehrkräfte. 17 weitere Menschen wurden verletzt, unter ihnen drei Polizisten. Der Angreifer wurde schließlich von der Polizei getötet. Laut einem CNN-Bericht hatte der Täter sein Vorhaben angekündigt. Einer 15jährigen aus Frankfurt am Main schrieb er: »Ich habe meiner Großmutter gerade in den Kopf geschossen.« Kurz darauf teilte er mit, dass er das Feuer in einer Grundschule eröffnen werde.

Trotz des weltweiten Entsetzens über die Tat, fordert die US-Waffenlobby eine weitere Lockerung der Waffengesetze und wird dabei vor allem vom Bundesstaat Texas unterstützt. Erst im vergangenen Jahr hatte Abbott ein Gesetz unterzeichnet, das Erwachsenen ohne jede Lizenz das Tragen einer Waffe in der Öffentlichkeit erlaubt. Pistolen darf man ab 21 Jahren besitzen, Gewehre ab 18. Auf einer Pressekonferenz bezeichnete Gouverneur Abbott die Bluttat zwar als eine »furchtbare Tragödie«, die aber nicht auf den leichten Zugang zu Waffen, sondern die Zunahme psychischer Erkrankungen zurückzuführen sei. Als Robert O’Rourke von der Demokratenpartei Abbott kritisierte und ihm vorwarf, für das Massaker mitverantwortlich zu sein, bezeichnete Uvaldes republikanischer Bürgermeister Don McLaughlin den Politiker als »kranken Hurensohn«. Die Vereinten Nationen teilen dagegen dessen Position. »Wenn Waffen verfügbar sind, gibt es Gewalt, und Zivilisten zahlen den Preis«, sagte Sprecher Stéphane Dujarric am Mittwoch in New York.

Schärfere Waffengesetze scheitern seit Jahren an der Macht der Waffenhersteller und der fünf Millionen Mitglieder zählenden NRA, die über starken politischen Einfluss verfügt. Allein 2021 waren laut FBI bei Amokläufen 103 Menschen getötet und 140 verletzt worden. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde sterben in den USA durchschnittlich 100 Menschen pro Tag durch eine Schusswaffe. Die Zahl der Waffenverkäufe an die US-Amerikaner ist während der Coronapandemie weiter drastisch gestiegen. »Jeden Tag und jede Stunde verteidigen wir Ihre Freiheit«, brüstet sich die NRA.

Präsident Biden, der im Ukraine-Krieg gerade das größte Aufrüstungsprogramm seit Jahrzehnten vorantreibt, dürfte es weiterhin bei Krokodilstränen und symbolischen Beileidsbesuchen belassen. Waffenbesitzer sind schließlich eine wichtige Wählergruppe in den USA, wo es mehr Gewehre, Pistolen und Revolver als Einwohner gibt. Wie bei ähnlichen Vorfällen werden die überwiegend aus lateinamerikanischen Einwandererfamilien stammenden Opfer des Massakers wohl bis zu den US-Zwischenwahlen im November vergessen sein.