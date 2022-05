Dick aufgetragen

Jonathan Ernst/REUTERS

Steht nach der aktuellen NATO-Erweiterung in Europa nun der Asien-Pazifik-Region eine Quad-Erweiterung bevor? Spekulationen darüber begleiteten das Gipfeltreffen des gegen China gerichteten Viererpakts am Dienstag, zu dem sich die USA, Australien, Japan und Indien zusammengetan haben. Südkoreas neuer Präsident Yoon Suk Yeol hatte im Wahlkampf erklärt, er wolle die Kooperation mit dem Quad-Pakt systematisch ausbauen: Ein Schritt, der die Frontbildung gegen Beijing vorantreiben würde, im Kern nicht jener gegen Moskau unähnlich, die die NATO mit ihrer Expansionspolitik in Europa betrieben hat. Die Gefahr, die eine Quad-Ausdehnung unweigerlich mit sich brächte, liegt auf der Hand.

Nun haben US-Regierungsquellen in den vergangenen Tagen zwar bekräftigt, »aktuell« sei Südkoreas Beitritt zum Quad nicht geplant. »Aktuell« heißt aber: Das kann sich jederzeit ändern. Und auch sonst ist Washington bemüht, den Machtkampf gegen China in der Asien-Pazifik-Region nach Kräften zu forcieren. Auf dem Quad-Gipfel kündigten die Teilnehmer an, in den nächsten fünf Jahren 50 Milliarden US-Dollar für die Förderung der Infrastruktur am Indischen und am Pazifischen Ozean bereitzustellen – ein direkter Vorstoß gegen Chinas Neue Seidenstraße. Zuvor hatte US-Präsident Joseph Biden mitgeteilt, die USA und zwölf Staaten Asiens und der Pazifikregion arbeiteten an einem neuen Wirtschaftspakt, auch dies als Gegengewicht zur Volksrepublik. Bereits vor rund zehn Tagen waren die Staats- und Regierungschefs der ASEAN-Staaten erstmals seit Jahrzehnten zu einem Gipfel im Weißen Haus empfangen worden. Washington trägt in diesen Tagen dick auf.

Wozu? Nun, zum einen gewinnt Beijing immer weiter an Einfluss. Will Washington diesen stoppen, ist Eile angesagt. Zum anderen: Es ist gut 20 Jahre her, dass der damalige US-Präsident George W. Bush in Tokio ein »pazifisches Jahrhundert« der Vereinigten Staaten ausrief. Dann überfielen die USA den Irak, steckten auf Jahre im Mittleren Osten fest. Als Bushs Nachfolger Barack Obama endlich die Truppen heimholen und sich auf den Kampf gegen China konzentrieren wollte, eskalierte 2014 der Ukraine-Konflikt und band die Vereinigten Staaten wieder stärker in Europa. Genau dies geschieht zur Zeit erneut: Der Ukraine-Krieg kostet Washington zweistellige Milliardensummen, und auf absehbare Zeit sollen statt der bisherigen 60.000 mindestens 100.000 US-Soldaten in Europa stationiert werden. Damit wird das Potential, das die USA auf Asien fokussieren können, erneut geschwächt.

Daher die pompösen Ankündigungen auf dem Quad- und anderen Asien-Pazifik-Gipfeln. Das Getöse übersteigt allerdings den Gehalt: 50 Milliarden US-Dollar über fünf Jahre sind nicht die Welt. Den neuen Wirtschaftspakt halten selbst US-freundliche Ökonomen für viel Lärm um wenig; vom US-ASEAN-Gipfel kehrte so mancher nicht wirklich zufrieden heim. Das macht die Sache nicht besser: Gerade absteigende Mächte, die ihren Einfluss schwinden sehen, sind gefährlich.