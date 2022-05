Team Regierungslinke 2.0

Jan Woitas/dpa Sören Pellmann am Montag vor dem Liebknecht-Haus in Leipzig

Am Dienstag haben nahezu zeitgleich der Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann und der EU-Parlamentsabgeordnete Martin Schirdewan ihre Kandidatur für den vakanten Kovorsitz der Partei Die Linke erklärt. Beide werden gegeneinander antreten – wobei Schirdewan sich dem Vernehmen nach im »Team« mit der bisherigen Kovorsitzenden Janine Wissler bewerben wird, die beim Bundesparteitag im Juni wieder antreten will. Pellmann seinerseits betonte, nicht im Rahmen eines Teams anzutreten, sich aber nach »vielen Gesprächen« zur Kandidatur entschlossen zu haben.

Während Pellmann seine Kandidatur am Mittag bei einer Pressekonferenz auf dem Berliner Rosa-Luxemburg-Platz in Sichtweite des Karl-Liebknecht-Hauses bekanntgab, trat Schirdewan nicht öffentlich auf – seine Kandidatur machte »exklusiv« das ARD-Hauptstadtstudio bekannt. Am Vortag hatte der von ungenannten »Politikern der Linken-Spitze« mit Informationen versorgte Spiegel verbreitet, Schirdewan wolle sich am Mittwoch äußern. Pellmann hatte am Montag nachmittag seine Pressekonferenz für Dienstag angekündigt – danach wurde die Schirdewan-Erklärung offenbar nach vorne gezogen, um dem Leipziger Bundestagsabgeordneten nicht die Bühne zu überlassen.

Politisch ist das »Team« aus Wissler und dem nach seiner Spitzenkandidatur bei der EU-Parlamentswahl 2019 als farblos kritisierten, in der Öffentlichkeit nahezu unbekannten Schirdewan nichts anderes als eine Neuauflage der Kombination Wissler/Hennig-Wellsow vom Februar 2021, also des Bündnisses verschiedener Gruppierungen des rechten Parteiflügels mit der sogenannten Bewegungslinken. Die Aufgabe der »bewegungslinken« Fraktion war und ist dabei, den vom rechten Flügel inhaltlich bestimmten Kurs nach »links« – nicht zuletzt in die Partei hinein – zu vermitteln und abzusichern. In ihrer Rhetorik unterscheiden sich beide Strömungen in wesentlichen Fragen ohnehin kaum noch; insofern ist die einmal mehr nach Hinterzimmerabsprachen präsentierte »Teamlösung« nur konsequent.

Teil der Absprache ist offenbar auch, dass der Thüringer Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff, der sich in den vergangenen Wochen für das Amt des Parteivorsitzenden warmgelaufen hatte, stellvertretender Parteichef wird. Er begrüße die Kandidatur Schirdewans und habe diesem angeboten, »als stellvertretender Vorsitzender Teil des Teams zu sein«, sagte Hoff am Dienstag in einem Interview, in dem er sich gleich noch für deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine aussprach, dem Sender N-TV. Der Rechtsaußen wäre damit auch Teil des geschäftsführenden Parteivorstandes.

Die offene Frage ist, ob dieses Personaltableau, das ohne jeden Zweifel für die Fortsetzung und weitere Verschärfung des regierungslinken Kurses steht, im Juni in Erfurt von einer Mehrheit der Delegierten abgenickt werden wird. Pellmann dürfte darauf setzen, dass eine ausreichend große Zahl der Delegierten nach der Katastrophe bei der Bundestagswahl und den unterirdischen Ergebnissen bei den jüngsten Landtagswahlen nicht einfach genau die Mannschaft wieder ans Steuer stellen will, die dafür verantwortlich ist. Für ihn spreche im Vergleich mit Schirdewan zudem, dass er seit Beginn seiner politischen Laufbahn immer vor Ort verankert und ansprechbar gewesen sei, sagte Pellmann am Dienstag. Er betonte zudem, seit seinem Eintritt in die PDS 1993 keiner organisierten innerparteilichen Strömung angehört zu haben.

Inhaltlich zeigt sich Pellmann zu Zugeständnissen an das rechte Lager bereit. Er bekräftigte bei der Pressekonferenz zwar mit Nachdruck, er lehne »jegliche Waffenlieferung an die Ukraine ab«. Gleichzeitig sagte er, die Aussage in der von ihm Ende Februar unterzeichneten Erklärung einiger Linke-Bundestagsabgeordneter, die NATO trage eine Mitschuld an der Situation in der Ukraine, »heute für falsch« zu halten. Seine grundsätzliche Kritik an der NATO indes bleibe; er sei für ein Friedensbündnis, in dem »Abrüstung im Vordergrund steht und nicht Aufrüstung«.

Am Dienstag stellte Pellmann auch zehn Punkte vor, mit denen es für die Partei »wieder aufwärts« gehen soll. Dazu gehört für ihn unter anderem, Die Linke als Partei »des Parlaments und der Straße« aufzustellen. Insbesondere müsse sie im Osten »Stimme des Unmuts« sein; der Protest gegen soziale Verwerfungen dürfe »nicht nach rechts abwandern«.