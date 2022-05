In rosa Lettern

Sirotti/IMAGO Schicker geht’s nimmer: Richard Carapaz im Rosa Trikot (22.5.2022)

Gut zwei Wochen gondelt der Girozug bereits den italienischen Stiefel hinauf. Er ist nun im Norden angekommen und wird in den nächsten sechs Tagen seinen Weg bis zur letzten Etappe in Verona fortsetzen. Mit der Übergabe des »Trofeo senza fine«, dem Pokal für den Gesamtsieger der Italien-Rundfahrt, ist der Spaß vorbei, und der Giro kommt gewissermaßen wieder aufs Abstellgleis – denn die wohl schönste Trophäe im Radsport wird seit der ersten Etappe auf italienischem Boden mit einem Girosonderzug zu den jeweiligen Zielorten transportiert.

Auf der zehnten Etappe am vorigen Dienstag von Pescara nach Jesi in der Provinz Ancona bot sich das schöne Bild, wie der komplett in Rosa gehaltene Zug das dahinrollende Peloton überholte. Der Giropokal konnte so überaus werbeträchtig präsentiert werden.

Mehr Bedeutung hatte da das Gedenken an Michele Scarponi. Der charismatische italienische Radsportler, 2004 Sieger der Internationalen Friedensfahrt und des Giro 2011, wurde am 9. Mai 2017 bei der Rückkehr von einer Trainingsfahrt von einem unaufmerksamen Autofahrer tödlich verletzt. Ihm zu Ehren wurde in seinem Heimatort Filottrano, wo auch der tragische Unfall geschah, ein Bonussprint ausgefahren. Besonders ehrenden Charakter verliehen der Etappe jedoch die Tifosi an der Strecke. Scarponi ist ein echter Volksheld, der Radsport spielt in Italien eine enorme gesellschaftliche Rolle. Die Fans skandierten immer wieder seinen Namen, Hunderte Male war »Scarponi« in riesigen weißen und rosa Lettern auf die Straßen geschrieben, etliche Transparente am Straßenrand erinnerten an den weltoffenen Sympathieträger. Die Etappe gewann Biniam Girmay (Wanty-Gobert). Der Eritreer schoss sich anschließend bei der Siegerehrung den Korken des Siegersektes ins Auge und damit selbst aus dem Rennen.

Es folgte ein weiterer Tag ehrenden Gedenkens, im doppelten Sinne: Die letzten Kilometer der bergigen zwölften Etappe nach Genua führten über die neu erbaute Morandi-Brücke. Die Bilder des einstürzenden Viadukts vom August 2018 sind noch gegenwärtig. Bei der Überfahrt wurde der 43 Opfer der damaligen Katastrophe gedacht. Auch die Erinnerung an den 9. Mai 2011 bedrückt: Nach einem grauenhaften Sturz auf der Abfahrt vom Passo del Bocco erlag der Belgier Wouter Weylandt noch am Unfallort seinen schweren Kopfverletzungen. Nun, elf Jahre später, befuhr der Girotross erneut den Pass in Ligurien. Die Startnummer 108, welche der damals 26jährige bei seinem Unfall trug, wird seitdem beim Giro nicht mehr vergeben.

Bevor an diesem Dienstag die rennentscheidende letzte Woche des 105. Giro d’Italia eingeläutet wird, passierte im Gesamtklassement eher wenig. Die Favoriten liegen äußerst eng beieinander, Rosa trägt aktuell der Ecuadorianer Richard Carapaz (Ineos), Giro­sieger 2019. Mit sieben Sekunden folgt Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), innerhalb einer Minute der Portugiese João Almeida (UAE-Emirates) sowie der Baske Mikel Landa (Bahrain-Victorious). Emanuel Buchmann (Bora) scheint mit knapp zwei Minuten aus dem Rennen, und der hoch gehandelte Franzose Romain Bardet (DSM) musste am Freitag wegen Magenproblemen die Rundfahrt verlassen.

Mit der furchterregenden Königsetappe über 202 Kilometer von Saló nach Aprica in den Dolomiten geht es nun endgültig zur Sache. 5.500 Höhenmeter mit drei Bergen der höchsten Kategorie – der legendäre Mortirolo ist der wohl forderndste Anstieg des Radsports. Hier könnte der Giro bereits entschieden werden.