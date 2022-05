IWF warnt BRD vor Gasembargo

Berlin. Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnt vor einem Stopp russischer Erdgasimporte nach Europa und in die Bundesrepublik. In einem am Montag veröffentlichten Bericht zur BRD bezeichnete der IWF es als »größte Gefahr« für die Wirtschaftsentwicklung, sollten »die russischen Gasexporte nach Deutschland und Europa dauerhaft und vollständig eingestellt werden«. Demnach würde es »mindestens zwei Jahre dauern«, fehlende Lieferungen in die Bundesrepublik »vollständig zu ersetzen«. Laut Bericht rechnet der IWF im laufenden Jahr mit einem Rückgang des Wirtschaftswachstums auf etwa zwei Prozent gegenüber 2,9 Prozent im Jahr 2021. (jW)