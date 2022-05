Miese Mine

Siphiwe Sibeko/REUTERS

In Südafrika streiken die National Union of Mineworkers (NUM) und die Association of Mineworkers and Construction Union (AMCU) seit fast drei Monaten für mehr Lohn. Am Montag forderten Gewerkschaftsmitglieder vor dem Sitz der Regierung in Pretoria (Bild) den Minister für Mineralressourcen und Energie, Gwede Mantash, auf, dem Konzern Sibanye-Stillwater die Schürfrechte im Goldsektor zu entziehen. Der Konzern weigert sich, auf die Lohnforderungen einzugehen mit der Begründung, die Industrie könne nicht die Auswirkungen einer hohen Inflationsrate ausgleichen. (Reuters/jW)