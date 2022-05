65. Mahnwache am Drohnen- und Tornadostandort Jagel. Vor dem Haupttor des Fliegerhorstes, 24878 Jagel. Es werden Flugblätter verteilt, man kann gerne mithelfen. Parallel dazu wird es eine zweite Mahnwache im Hafen von Damp geben, Nähe Spielplatz am Hafen. Heute, Sonnabend, 10 Uhr. Veranstalter: DFG-VK Flensburg

Comedores populares. Solikonzert. Nicolás Miquea und Freunde. Spendensammlung für die Essensausgaben für Senioren, benachteiligte Schüler und Studenten in Valparaíso/Chile durch die Javier-Arrieta-Stiftung. Heute, Sonnabend, 20 Uhr, Cafe Lunasol, Schierkerstraße 35, 12051 Berlin, Eintritt: Spende ab 3 Euro

Erinnerung an Esther Bejarano. Ein Zeichen setzen gegen Rassismus und Krieg! Konzert. Esther Bejarano war Auschwitz-Überlebende. Sie starb im vergangenen Jahr im Alter von 96 Jahren. Es spielt die Microphone Mafia mit Joram Bejarano und Kutlu Yurtseven. Sonntag, 22.5., 16 Uhr, Soziokulturelles Zentrum Querbeet, Rosenplatz 4, 09126 Chemnitz. Veranstalter: Klinke e.V. und Kleinkunsttheater Fata Morgana

Einweihung der Gedenktafel für Dieter Eich. Der damals 60jährige Dieter Eich wurde in der Nacht vom 23. auf den 24. Mai 2000 in seiner Wohnung in der Walter-Friedrich-Straße von vier Neonazis brutal zusammengeschlagen und später ermordet. Bei der Einweihung ist Pankower Bezirksstadträtin Dominique Krössin zu Gast. Dienstag, 24.5., 17 Uhr, Walter-Friedrich-Straße 52, 13125 Berlin-Buch. Mitveranstalter: Initiative »Niemand ist vergessen«