Nachschlag: Kurzweilig, aber dämlich

Kolvenbach/imago images Neueste Entwicklungen bei Handheldkonsolen und andere News der Computerspielebranche gibt’s kompakt von »Game Two«

Bei der »Game Two« (Funk) gibt es News aus der Computerspielebranche, werden die neuesten PC- und Konsolenspiele vorgestellt, wird über verschobene oder angekündigte Veröffentlichungen informiert. In Folge 248 ging es neben diversen Empfehlungen für Indiegames um die Minikonsole »Playdate«, die neueste Verzögerung in Microsofts Versuch, den Videospielkonzern Activision Blizzard zu übernehmen, und um den Kampf, den Mitarbeiterinnen derzeit mit Nintendo of America führen. Die Vorwürfe reichen von Verhinderung der Gewerkschaftsgründung über Zweiklassengesellschaft bei Festangestellten und Freien bis hin zu Mobbing letzterer. Was »Game Two« schafft, ist, wochenweise das Wichtigste aus der Branche zusammenzufassen, und zwar sprachlich abgestimmt auf das Publikum. So ist Teil der Bewertung mitunter, dass ein Game sich spiele »wie zwei Tage alte Fritten« oder es sei »eine faszinierend kurzweilige, aber dämliche Beschäftigung – so wie Bier trinken in der Sonne«. Gut, dass bei allem Spaß auch wichtige Themen nicht untergehen. (ahe)