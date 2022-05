ZUMA Press/imago/Montage jW

Fanal statt Fehlschlag

Zu jW vom 18.5.: »Fehlschlag statt Fanal«

Schon den Titel »Fehlschlag statt Fanal« finde ich schlecht gewählt. Aber diese Aussage gefällt mir überhaupt nicht: »Ohne der politischen Resignation das Wort reden zu wollen – für eine rein symbolische Aktion ohne nennenswerte Wirkung in der Öffentlichkeit war der Preis des Brandanschlags zu hoch. Er war ungenügend durchdacht, schlecht vorbereitet und so gut wie nicht abgesichert worden.« Das können Sie meines Erachtens gar nicht einschätzen. Dieser Aussage setze ich die Worte von Regina Scheer entgegen, die sie heute, 18. Mai 2022, auf der Kundgebung der Berliner VVN-BdA zum Jahrestag des Brandanschlags am Gedenkstein im Lustgarten sagte: »An diese Vergeblichkeit, die keine Vergeblichkeit war, wenn wir uns erinnern …« Ich bin mit dem Wissen um diese mutige Aktion aufgewachsen und habe oft an Gedenkveranstaltungen zu diesem Thema teilgenommen.

Barbara Wolterstädt, Berlin

Berechtigte Empörung

Zu jW vom 18.5.: »Fehlschlag statt Fanal«

Ich kann nicht verstehen, weshalb ihr einen Artikel druckt, dessen Grundaussage darauf hinausläuft, Widerstand wäre zwecklos, wenn ihm nicht voller Erfolg beschieden sei. Bitte überlegt noch einmal, ob das nicht ein Tritt in die Magengrube aller Widerständigen sein könnte, deren Handeln oft mehr von berechtigter Empörung geleitet ist als vom rationalen Durchkalkulieren von Chancen und Risiken. Eine berechtigte Empörung verdient eher Achtung als Krittelei. Oder möchtet Ihr lieber eine Welt, in der die Menschen sagen: »Es hilft ja eh nicht, sich zu wehren«?

Joachim Seider, Berlin

Klimakiller Krieg

Zu jW vom 19.5.: »Krieg statt Umweltschutz«

(…) Mit jeder Waffenlieferung an die Ukraine wird der Schaden gewaltiger und der Klimawandel beschleunigt. Ein typisches Beispiel für diese verbrecherische Handlungsweise ist Frankreich. Während die Landwirtschaft unter einer Hitzewelle leidet und schwere Ernteausfälle erwartet, liefert Frankreichs Präsident Macron weitere Waffen an die Ukraine, damit auch dort Anbauflächen vernichtet werden. Wer so zerstörerisch handelt, muss sich nicht wundern, wenn dieser Planet nicht mehr zu retten ist. Umweltschutz wird vor diesem Hintergrund zu einem Witz. Nichts zerstört die Erde mehr als Rüstung und Krieg!

Lothar Böling, Düren

Konsequente Friedenspolitik

Zu jW vom 18.5.: »Gegen den Strom«

Der Kongress »Ohne NATO leben« hat meine volle Unterstützung, und ich weiß aus ungezählten Gesprächen – nach eigenen Vorträgen zu China, bei denen die Kriege auf der Welt natürlich nie ausgespart bleiben können, aber auch ganz unverhofft, mit dem Arzt bei der Routinekontrolle und der Apothekerin bei der danach notwendigen Einlösung des Rezeptes –, dass sehr viele Menschen diese Unterstützung teilen. Alle Kraft für Verhandlungen und ein schnelles Ende des Krieges in der Ukraine, keine weitere Eskalation, wider die absurde Vorstellung, den Menschen in der Ukraine werde durch Sanktionen geholfen, die in Deutschland die soziale Spaltung vertiefen und besonders diejenigen treffen, die ohnehin keine ausreichenden Einkünfte haben – das ist die Auffassung vieler, und es ist höchste Zeit, dass diese Haltung und Stimmung stärkeren öffentlichen Ausdruck finden. – Dass der Bundesgeschäftsführer der Partei Die Linke glaubt, feststellen zu müssen, dies sei nicht die Position »der Partei«, zeigt ein erneutes Mal, wie wenig dieser Teil der Parteiführung von der Lage im Lande tatsächlich weiß. Das Heer der Nichtwähler*innen ist in NRW weiter gewachsen, Die Linke fast in der Bedeutungslosigkeit verschwunden – warum wohl? Ja, genau: Weil sie sich nicht in ihrer Gesamtheit auf eine konsequente Friedenspolitik verständigen will. Also: den Wähler*innen nicht mit einem eigenständigen Konzept als Alternative zum allgegenwärtigen Parteien- und Medienmainstream zur Verfügung steht.

Wolfram Adolphi, Potsdam

Frei nach Deng Xiaoping

Zu jW vom 14./15.5.: »Illusion und ­Imperialismus«

Georg Fülberth schreibt, dass sich heute »ein globaler und regionaler Imperialismus unterscheiden« ließe. Die USA mit dem Anspruch auf Weltherrschaft. Der »regionale Imperialismus Chinas, der EU und Russlands« sei dagegen »auf Kontrolle und Nutzung des mittelbaren und unmittelbaren Umfelds« gerichtet. Sollen wir nun zwischen »kleinem« und »großem« Imperialismus unterscheiden? Auf Russland bezogen mag es zutreffen, dass hier Großmachtphantasien und das Bewahren des riesigen Rohstoffpools eine Rolle spielen; bei China wäre das Adjektiv »imperialistisch« für mich unhaltbar! Die Klasse der Oligarchen Chinas stellt keine politisch-organisatorische Macht dar und kann jederzeit durch die Interventionen des chinesischen Staates auf das Maß eines wichtigen Hebels zur Steigerung der Produktivkräfte begrenzt werden. Kapitalistische Elemente machen aus einem Staat noch keine kapitalistische, geschweige denn eine imperialistische Gesellschaftsformation. Das Eintrüben von Begriffen sollten wir bürgerlichen Ideologen überlassen, mit ihren Worthülsen von »Freiheit«, »Demokratie« und »Menschenrechten«. Weiter: Die Oligarchien in Russland und China spielen zwei sehr unterschiedliche Rollen. Friedrich Engels wies darauf hin, dass mit dem Ausgang des Feudalismus und dem Entstehen des Bürgertums die Klasse des Landadels keine nennenswerte Funktion bei der weiteren Entwicklung der Produktivkräfte mehr ausübte, sondern den bloß »genießenden Reichtum« repräsentierte. Das könnte auf die russischen (und natürlich ukrainischen) Oligarchen von heute zutreffen. »Der Illusion über den Reichtum als Mittel zum bloßen Genuss trat geschichtlich das arbeitende, ›prosaische‹ Kapital, die industrielle Bourgeoisie, entgegen« (Gottfried Stiehler). In China tritt dieser Illusion heute die Kommunistische Partei entgegen, für die die Oligarchien eine vorübergehende, aber zum Teil »notwendige Erscheinung« darstellen. Frei nach Deng Xiaopings Motto, »lasst einige zuerst reich werden«, um so den Reichtum für alle eher zu ermöglichen.

Manfred Pohlmann, Hamburg