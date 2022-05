Zusammen weinen

imago images/Agencia EFE So mühelos: Rapper Kendrick Lamar

Es sind zwei der Kernbegriffe des Rap, und trotzdem schafft es Kendrick Lamar, damit etwas Neues anzustellen. Der Song, um den es geht, ist »We Cry Together« auf dem neuen Album »Mr. Morale and the Big Steppers«. Die Vokabeln sind: »Nigga« und »Bitch«. In beiden zeichnen sich die gesellschaftlichen Spannungen ab, unter denen sich der HipHop in den USA als Kunstform gebildet hat. Der rassistische Schmähbegriff für Schwarze aus der Zeit der Sklaverei ist im Jargon dieser Musik ein vielschichtiger semantischer Komplex geworden, gleichzeitig Beleidigung wie auch Kosename für besonders loyale Freunde – ein »real Nigga« ist etwas Gutes, ein »Nigga move« nicht. Und in »Bitch« manifestiert sich die im HipHop tief verwurzelte Misogynie, eine seltsame affektive Reaktion auf das Dilemma der armen schwarzen Bevölkerung, wo überproportional viele junge Männer vom rassistischen Gefängnissystem verschluckt werden und damit Partnerinnen und Kinder im Stich lassen. Wo jede Frau dem Schema der heiligen, sich aufopfernden, alleinerziehenden Mutter genügen muss oder eben eine geldgeile »Bitch« ist – wobei selbstbewusste schwarze Frauen wiederum »Bitch« oft als emanzipierte Selbstzuschreibung verwenden.

Was also macht Lamar in »We Cry Together« mit diesen komplett ausgeschlachteten Wörtern? Etwas überraschend Simples: Er plaziert sie in den Kontext eines wütenden, aber zugleich erschöpften Beziehungsstreits. Er und seine gefeaturete Partnerin Taylour Paige schleudern sich Vorwürfe an den Kopf, darunter haufenweise »Niggas« (23mal) und »Bitches« (43mal). Und plötzlich verdeutlichen diese Begriffe eine grundlegende Spannung der monogamen Liebe im Kapitalismus. Die persönlichen Anschuldigungen bringen die problematischen gesellschaftlichen Erwartungen an einen Partner zum Vorschein. Erwartungen, die entstehen, wenn man meint, einen anderen Menschen besitzen zu können.

Taylour Paige schreit sich dabei wunderbar heiser – und behält im Streit oft die Überhand: »(TP:) Nigga, you dirty and you broke / (KL) Ho, you goofy and gullible, fuck you talkin’ ’bout? (TP) Mm, the insecurities you got, won’t mind-fuck me / Womanizer, got no affection from yo’ mama, I see« (TP: »Du bist dreckig und pleite / KL: Du bist dämlich und leichtgläubig, wovon redest du / TP: Mm, du wirst mich mit deinen Unsicherheiten nicht hirnficken / Weiberheld, hast wohl keine Zuneigung von deiner Mama bekommen«).

Ein wunderbar simpler Kniff. So mühelos. Aber Lamar muss nun mal niemandem mehr beweisen, dass er ein großartiger Rapper ist, ach was: ein Poet, ein Philosoph, ein großer Künstler – Worte, ohne die kein Text über ihn auskommt. Die Hypemaschine der US-Kulturindustrie ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Aber im Fall von Lamar haben wir glücklicherweise eine Art A/B-Test, die seine Qualität herausstellt: Sein Track »Alright« vom Hitalbum »How to Pimp a Butterfly«, der auch eine Hymne der Black-­Lives-Matter-Bewegung wurde. Denn der Produzent des Songs, der ebenfalls sehr berühmte Pharrell Williams, lange Zeit für 50 Prozent der Top-Ten-Hits verantwortlich, hatte Beat und Refrain für »Alright« damals auch dem Rapper Fabolous verkauft. Dessen Version ist ein recht belangloser Rap mit einer guten Hook. Kendricks Version hat Fachdebatten unter Musiknerds ausgelöst, darunter der Komponist David Bruce, der sonst eher Zwölftonmusik oder mikrotonale Kompositionen diskutiert. Sind die Takte eine Abfolge aus 3/4-5/4? Wo betonen Lamars 16tel-Triolen die Snare?

Auch auf »Mr. Morale and the Big Steppers« gibt es genügend eigenwillige Arrangements, denen man ganze Youtube-Essays widmen könnte – eindeutige, streamingoptimierte Singles sind hingegen kaum dabei. Es wird ja gerne behauptet, dass in Zeiten von Spotify das Album tot sei. Lamar schert das nicht. Wie schon bei »How to Pimp a Butterfly« (2015) und »Damn« (2017) ist die neue Scheibe als Gesamtwerk konzipiert und die Songs durch wiederkehrende Zeilen und Skits verbunden. In diesem Fall zum Beispiel der Klang eines Stepptanzes und die Stimme eines Therapeuten mit deutschem Akzent.

Und Lamar lässt sich reichlich Zeit zu beginnen. Der erste Song »United in Grief« spielt mehrere Melodien und Gesänge an, bevor er sich ab Minute 1.27 für einen wilden beschleunigten Snare-Breakbeat entscheidet, dessen Akzente und Groove Lamar mit seinem rasanten Rap reitet, immer wieder ausschert und sich dann wieder fängt, unterbrochen von der wunderbaren Refrainzeile »I grieve different«. (Ich trauere anders). Die Botschaft: Nicht mal in der Trauer ist man im gespaltenen Amerika vereint.

Ob hier noch skandalträchtige Battle-Rhymes versteckt sind, wie bei Lamars »Control-Verse« in einem Feature von 2013, als der Westküstenrapper aus Compton mit der eigentlich auf einen Film bezogenen Behauptung, König von New York zu sein, die ganze Ostküste in Aufregung versetzte, wird sich im Zuge der aufmerksamen Exegese auf HipHop-Blogs in den nächsten Wochen noch rausstellen. Ganz sicher wird »Auntie Diaries« für Gesprächsstoff sorgen, etwa wenn Lamar seine eigenen Erfahrungen mit Transgender thematisiert und seine früheren Vorurteile hinterfragt. Oder wegen »Mother I Sober« mit Beth Gibbons von Portishead, in dem Lamar das Tabu sexualisierter Gewalt in seiner Familie untersucht. Der Therapeut hat einiges zu analysieren. Nicht zuletzt die Frage, wer zur Hölle hier zwischen den Songs immer wieder steppt.