Verschleierung in Israel

REUTERS/Ammar Awad Die Erinnerung an Schirin Abu Akleh wird auch mit Wandbildern wie hier in Nazareth wachgehalten

Wer hat die Reporterin Schirin Abu Akleh während einer Razzia der israelischen Armee auf der besetzten Westbank am 11. Mai erschossen? Am Donnerstag berichtete die Times of Israel unter Berufung auf eine »anonyme Quelle« innerhalb der Streitkräfte, die Armee habe möglicherweise die Waffe gefunden, aus der die Kugel abgefeuert wurde. Für eine genaue Untersuchung benötige die Militärpolizei allerdings die Kugel. Diese wollen die Palästinenser indes nicht herausrücken. Sie befürchten, das Projektil nie wiederzusehen, wenn es sich erst einmal in Händen der Israelis befindet. »Israels Glaubwürdigkeit ist in Situationen wie dieser nicht besonders groß«, zitierte das Magazin Time vergangene Woche den israelischen Diaspora-Minister Nachman Schai.

Laut einem Bericht der israelischen Tageszeitung Haaretz ist diese Angst keineswegs unbegründet. Demnach werde die Militärpolizei den Tod der Reporterin nicht untersuchen, weil sie keine kriminelle Tat erkennen könne. Anna Ahronheim, Journalistin der Jerusalem Post, schrieb am Donnerstag auf Twitter, die Streitkräfte hätten ihr bestätigt, »dass sie keine strafrechtliche Untersuchung des Todes der Al-Dschasira-Journalistin Schirin Abu Akleh einleiten werden«.

Laut dem Onlineportal Middle East Eye vom Donnerstag wirft die israelische Menschenrechtsorganisation Jesch Din der Armee vor, sich wie üblich aus der Verantwortung zu stehlen. Das Ansehen der Einsatzkräfte sei ganz offensichtlich wichtiger, als der Gerechtigkeit Genüge zu tun. Die meisten Opfer israelischer Polizei- und Militärgewalt sind unbekannte Jugendliche, oft aus Flüchtlingslagern im Westjordanland. Außerhalb Palästinas interessiert sich kaum jemand für sie. Anders ist es bei Abu Akleh. Die erfahrene Journalistin, die seit vielen Jahren für Al-Dschasira arbeitete, war auch international hochangesehen und besaß neben der palästinensischen auch die US-amerikanische Staatsangehörigkeit.

Auch die verstörenden Bilder von Abu Aklehs Beerdigung am 13. Mai, als israelische Polizisten brutal auf die Trauergäste einschlugen und selbst die Sargträger attackierten, haben Kritik nach sich gezogen. Die Liveübertragung machte es für ein großes Publikum sichtbar, wie die Besatzungsmacht mit Palästinenserinnen und Palästinensern umgeht. Der Anlass für den Gewaltexzess: Die Trauernden trugen palästinensische Fahnen mit sich. Am Mittwoch berichtete die Nachrichtenagentur Reuters, dass bereits am Montag einer der verprügelten Sargträger von der israelischen Polizei in Untersuchungshaft genommen wurde. Die Polizei streite einen Zusammenhang mit den Vorkommnissen beim Trauerzug ab, habe jedoch gegenüber dem Anwalt des Verhafteten keinen anderen Grund für die Festnahme genannt.

Am Donnerstag forderten rund 130 internationale Persönlichkeiten, unter anderem Autoren, Musiker und Schauspieler, in einem offenen Brief Gerechtigkeit für Abu Akleh. Der Täter müsse zur Rechenschaft gezogen werden, heißt es darin. »Es darf nicht mit zweierlei Maß gemessen werden, wenn es um das grundlegende Menschenrecht auf Freiheit vor Verfolgung und Unterdrückung und das Recht auf Leben und Würde geht«, verlangen die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner angesichts der allgemeinen Empörung über den Krieg in der Ukraine. Zu den Unterzeichnern gehören auch die Oscarpreisträgerinnen Susan Sarandon und Tilda Swinton, der Schauspieler und frühere französische Fußballstar Éric Cantona, die Regisseure Jim Jarmusch und Aki Kaurismäki, die afroamerikanische Bürgerrechtlerin Angela Davis und der griechische Abgeordnete Yanis Varoufakis.