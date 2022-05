Sachsen: Warnstreik in Kontraktlogistik

Dresden. Mit einem vierstündigen Warnstreik beim Logistikunternehmen Schnellecke in Dresden ging am Freitag eine Warnstreikwoche von Beschäftigten der Kontraktlogistik rund um die sächsischen Automobilstandorte von VW, BMW und Porsche zu Ende. Wie die IG Metall (IGM)am Freitag mitteilte, hatten bereits am Dienstag und Mittwoch insgesamt 1.350 Beschäftigte bei unterschiedlichen Firmen in Glauchau und Leipzig die Arbeit für mehrere Stunden niedergelegt. Die IGM fordert für Beschäftigte höhere Löhne und eine verkürzte Wochenarbeitszeit. (jW)