Ampel schont Gewinner

Bernd von Jutrczenka/dpa Die Vertreter der Ampelregierung (v.l.n.r.): Otto Fricke (FDP), Sven-Christian Kindler (Grüne) und Dennis Rohde (SPD)

Der Bundeshaushalt 2022 steht – und verzeichnet eine Rekordverschuldung: Fast 140 Milliarden Euro will die Bundesregierung an neuen Schulden aufnehmen. Das ergaben die abschließenden Beratungen des Haushaltsausschusses des Bundestags am frühen Freitag morgen in Berlin. Insgesamt plant die Ampelregierung Ausgaben im Umfang von mehr als 495 Milliarden Euro.

»Die parlamentarischen Haushaltsberatungen standen im Zeichen von großen, globalen Krisen«, erklärten die Vertreter der drei Regierungsparteien Dennis Rohde (SPD), Sven-Christian Kindler (Bündnis 90/Die Grünen) und Otto Fricke (FDP) nach dem fast 15-stündigen Verhandlungsmarathon. Mit dem Haushalt schaffe man nun »Sicherheit in der Krise, international und in Deutschland«.

Gemeint ist damit unter anderem der Krieg in der Ukraine. Finanzminister Christian Lindner (FDP) reagierte auf diesen mit einem Ergänzungshaushalt im Volumen von fast 40 Milliarden Euro. Darin sind die Mittel für die Aufnahme von Geflüchteten enthalten, aber auch Hilfen für Unternehmen und Bürger. Vor allem über Steuersenkungen sollen der explosionsartige Anstieg der Energiepreise abgefedert und die hohe Inflationsrate etwas gemildert werden.

Die Partei Die Linke sieht die Prioritäten im Bundeshaushalt falsch gesetzt. »Die Ampel steht auf Rot, wenn es um die Unterstützung der Armen, und auf Grün, wenn es um die Schonung der Krisengewinnler geht«, erklärte die haushaltspolitische Sprecherin der Linke-Bundestagsfraktion, Gesine Lötzsch, am Freitag in Berlin. Lindner sei »als marktradikaler Politiker von Hause aus kein Steuermann«. Er lehne ein gerechtes Steuersystem ab, was zu schweren Verwerfungen in der Gesellschaft führe, sagte sie weiter. »Wir erleben die höchsten Preissteigerungen seit 40 Jahren, doch Herr Lindner speist die Inflationsopfer mit Almosen ab.«

Für weitere Aufrüstung stellt die Bundesregierung enorme Mittel bereit. Lötzsch rechnete vor, dass die regulären Rüstungsausgaben mit 50,3 Milliarden Euro so hoch seien wie nie zuvor. »Da ist natürlich klar, dass ökologische und soziale Themen in den Hintergrund getreten sind«, sagte sie. Doch die geplanten Rüstungsausgaben erschöpfen sich nicht in dieser Summe, denn das 100 Milliarden Euro schwere »Sondervermögen Bundeswehr« ist noch gar nicht beschlossen – und sollte es beschlossen werden, müssen voraussichtlich weitere Schulden aufgenommen werden.

Soziale Belange sind nicht gänzlich unberücksichtigt geblieben – auf die Ausgaben gerechnet, beschränken sie sich jedoch auf kleine Brosamen. So sollen die steigenden Energiekosten bei den Bürgern abgedämpft werden. Haushalten, die Wohngeld beziehen, wird beispielsweise ein Zuschuss zu den Heizkosten gewährt. Einkommenssteuerpflichtig Beschäftigte sollen eine Energiepreispauschale von 300 Euro erhalten – Rentner, Minijobber und Studierende gehen beim sogenannten Entlastungspaket allerdings leer aus.

Die »Entlastungspakete« könnten nicht verhindern, dass arme Menschen noch ärmer werden, betonte Lötzsch. »Als Linke sagen wir, wir müssen das Geld verwenden, um die weitere Spaltung der Gesellschaften zu bekämpfen.« Sie forderte einen Preisdeckel für Mieten und Grundnahrungsmittel, höhere Regelsätze bei Hartz IV, bessere Rentenleistungen, mehr Geld für die Pflegeinfrastruktur sowie für den sozialen Wohnungsbau.