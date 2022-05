Hamburg: Mehr als 30 Wohnungslose tot

Hamburg. In Hamburg sind seit November vergangenen Jahres 32 obdach- und wohnungslose Menschen in der Öffentlichkeit oder in einer Klinik verstorben. Das ergab eine Anfrage der Fraktion von Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft, wie diese am Freitag mitteilte. Die sozialpolitische Sprecherin der Fraktion, Stephanie Rose, sagte, das jetzige Hilfesystem der Hansestadt wirke »stigmatisierend«. Es brauche mehr Einzelzimmer in dezentralen Unterkünften, insbesondere für Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Pflegebedarf. (jW)