G7 beschließen weitere Hilfszahlungen an Ukraine

Königswinter. Die G7-Staaten lassen der Ukraine Hilfszahlungen in Höhe von 9,5 Milliarden US-Dollar (8,9 Milliarden Euro) zukommen. Darauf einigten sich die Finanzminister der sieben Industriestaaten am Freitag auf dem Petersberg bei Bonn. Seit Jahresbeginn hätte die Ukraine laut Abschlusserklärung des Ministertreffens insgesamt 19,8 Milliarden US-Dollar erhalten. Die USA haben zugesagt, 7,5 Milliarden Dollar bereitzustellen, die BRD ist mit rund einer Milliarde Euro an den Zahlungen beteiligt. Die EU habe dem Land bereits im Rahmen des Hilfsprogramms für die ukrainische Wirtschaft 600 Millionen Euro ausgezahlt, schrieb der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmyhal am Freitag auf Twitter. Nach Angaben aus dem Bundesfinanzministerium hat die Ukraine für drei Monate um Hilfen von je rund fünf Milliarden Euro gebeten. (dpa/Reuters/jW)