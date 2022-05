Frankreich: Regierung will Burkinis verbieten

Paris. Die französische Regierung will gegen die Erlaubnis zum Tragen eines sogenannten Burkinis in öffentlichen Schwimmbädern vorgehen. Innenminister Gérald Darmanin kündigte am Dienstag rechtliche Schritte gegen einen entsprechenden Beschluss der Stadt Grenoble an. Deren Stadtrat hatte am Montag für eine weitgehende Aufhebung der Bekleidungsvorschriften für Frauen in den städtischen Schwimmbädern gestimmt. Grundsätzlich sind Burkinis in öffentlichen Schwimmbädern in Frankreich verboten, allerdings nicht aus religiösen, sondern formell aus hygienischen Gründen. Nach einem 2021 verabschiedeten Gesetz zur Bekämpfung des »islamistischen Separatismus« kann Paris Entscheidungen anfechten, die nach Ansicht der Regierung die laizistischen Traditionen Frankreichs untergraben. Das Wort Burkini ist eine Kombination aus Bikini und Burka, dem Ganzkörperschleier für Frauen. (AFP/jW)