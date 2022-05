»Eine Unmenge würde zu Unrecht kriminalisiert«

imago images/maxkabakov »Wir nennen es Chatkontrolle, aber es geht noch viel weiter.«

In einem Appell warnt Ihr Verein zusammen mit Campact, Digitale Gesellschaft e. V. sowie der Initiative »Digitale Freiheit« vor dem sogenannten Kinderschutzpaket der EU-Kommission. Was stört Sie am Schutz von Minderjährigen?

Es geht auch uns darum, Kinder zu schützen. Der am 11. Mai von EU-Innenkommissarin Ylva Johansson vorgelegte Verordnungsentwurf kann aber die Bekämpfung der Verbreitung von Darstellungen sexualisierter Gewalt gegen Kinder nicht voranbringen. Er ist sogar kontraproduktiv.

Was ist schädlich am Verordnungsentwurf?

Prinzipiell wird erst einmal der Verdacht etabliert, alle Menschen in der Europäischen Union könnten potentiell Missbrauchsdarstellungen teilen, weswegen man sämtliche digitale Kommunikation durchleuchten können will. Wir nennen es Chatkontrolle, aber es geht noch viel weiter. Die Endgeräte selbst sollen zu einer Überwachungswanze werden. Dazu würde das sogenannte Clientside Scanning – eine der wahrscheinlichsten Implementierungen – noch bevor Sie eine Nachricht verschicken, diese durchsuchen: entweder nach schon bekannten Darstellungen sexualisierter Gewalt an Kindern mit einer Art digitalem Fingerabdruck oder nach bisher unbekannten Darstellungen mittels sogenannter Künstliche-Intelligenz-Systeme.

Wie genau kann diese »KI« Legales von Illegalem unterscheiden?

Es wird immer falsch positive und falsch negative Ergebnisse geben. Bei der schieren Masse digitaler Kommunikation hätten selbst geringste Falscherkennungsraten zur Folge, dass eine Unmenge von Leuten, darunter viele Jugendliche, zu Unrecht kriminalisiert würden. Die EU-Kommission behauptet gern, die Vertraulichkeit von Kommunikation zu schützen und gleichzeitig Missbrauchsdarstellungen finden zu können. Das aber ist eine Quadratur des Kreises, also nicht zu leisten. Deswegen versucht Brüssel, die Verantwortung auf Unternehmen abzuwälzen, und sagt, die Konzerne und Betreiber müssen Maßnahmen ergreifen, um solche Erkennung vorzunehmen. Am Ende wird verschlüsselte Kommunikation völlig untergraben.

Gibt es bereits vergleichbare Systeme?

In dieser Größenordnung ist das etwas völlig Neues. Microsoft verwendet bereits seine »Foto DNA«, um Inhalte zu durchsuchen. Apple hatte sich 2021 bereit erklärt, eine solche Überwachungsinfrastruktur in das eigene Betriebssystem zu integrieren. Daran gab es erhebliche Kritik, da so dem Missbrauch dieser Technologie Tür und Tor geöffnet wird.

Was bringt den Behörden das massenhafte Durchleuchten?

Die Strafverfolgung macht es jedenfalls nicht einfacher. Die Polizei kommt jetzt schon nicht damit hinterher, mit den Inhalten umzugehen, die sie hat. Letztes Jahr wurde bekannt, dass das Bundeskriminalamt Inhalte gar nicht löschen lässt, von denen es wusste, wo die Daten liegen. Diejenigen, die solche Inhalte produzieren und verbreiten, das sind nicht Nullachtfünfzehn-Bürger. Dafür gibt es bestimmte Internetforen, über die dann digitale Schlüssel ausgetauscht werden. Die wahren Kriminellen bekommt man über die geplante Chatkontrolle nicht gefasst.

Auch Anbahnungsversuche Erwachsener gegenüber Minderjährigen sollen erkannt werden, aber dazu muss man eine Inhaltsanalyse der Textnachrichten vornehmen. Die »KI«, also Software zur Mustererkennung, kann niemals mit absoluter Treffsicherheit funktionieren.

Was können Nutzerinnen und Nutzer praktisch tun, um sich dieser neuen Qualität der Massenüberwachung zu widersetzen?

Es gibt technische Schritte, die man ergreifen kann. Gegen diesen Übergriff durch die EU-Kommission reichen die allein aber nicht aus. Wir werden den Protest auf die Straße tragen. Das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten können auf diesen Verordnungsvorschlag einwirken. So wie er jetzt im Raum steht, wird er wahrscheinlich vom Europäischen Gerichtshof gekippt werden. Denn mit dem Grundrechtsschutz der EU hat das nichts mehr zu tun. Bis dahin kann dieser Vorschlag aber schon temporär in Kraft treten und viel Schaden anrichten.