Putsch abgewehrt

Yousef Murad/AP/dpa Beide Seiten stützen ihre Macht auf Milizen: Anhänger Dbeibahs am Dienstag in Tripolis

In Libyen ist eine Einigung zwischen den rivalisierenden »Regierungen« im Westen und Osten des Landes nicht in Sicht. Am frühen Dienstag morgen fanden in der Hauptstadt Tripolis, dem Sitz der international anerkannten Regierung von Premierminister Abdul Hamid Dbeibah, heftige Gefechte zwischen verfeindeten Milizen statt.

Auslöser der Kämpfe war der Versuch der in der Hafenstadt Tobruk residierenden Gegenregierung unter Fathi Baschaga, die Macht in der Hauptstadt zu übernehmen. Nach etwa drei Stunden zog der Prätendent aus dem östlichen Landesteil mit seinen Leuten wieder ab. Er habe das »im Interesse der Sicherheit der Bürger« getan und »um das Blutvergießen zu beenden«, verkündete Baschaga. Er sei von den Bewohnern »hervorragend empfangen« worden und hoffe, schon »in den nächsten Stunden« wiederzukommen.

Baschaga, der zwischen 2018 und 2021 Innenminister war, behauptete nach seinem Rückzug, er habe die Stadt »friedlich und ohne bewaffnete Eskorte betreten«. Wie es unter dieser Voraussetzung zu mehrstündigen Kämpfen kommen konnte, erklärte er nicht. Dagegen beschuldigte Premierminister Dbeibah den Rivalen, er sei »mit einer außerhalb des Gesetzes stehenden bewaffneten Gruppe« erschienen und habe versucht, sich »im Schutz der Dunkelheit in die Hauptstadt zu schleichen«.

2021 hatte Baschaga die Seiten gewechselt. Er ist seither ein Verbündeter des abtrünnigen Generals Khalifa Haftar, der in Ostlibyen eine Privatarmee führt, sowie von Aguila Saleh, dem Chef des in Tobruk tagenden, gleichfalls international anerkannten Abgeordnetenhauses. Diese Versammlung ist im Juni 2014 bei einer Beteiligung von nur 18 Prozent gewählt worden, weil die meisten libyschen Parteien zum Boykott aufgerufen hatten. Ihre reguläre Amtszeit ist längst abgelaufen. Viele Abgeordnete haben inzwischen mit dem Gremium gebrochen und leben in Tripolis. Eine knappe Mehrheit, 101 von ursprünglich 200 Abgeordneten, hatte am 22. Februar für Baschaga als neuen Premierminister gestimmt. Seither hat er wiederholt versucht, die Macht in der Hauptstadt zu übernehmen, war daran jedoch jedes Mal gescheitert.

Sein Rivale Dbeibah war am 15. Februar 2021 von der schwer definierbaren »internationalen Gemeinschaft« als Chef einer Übergangsregierung eingesetzt worden. Deren Auftrag bestand, neben der Erledigung der erforderlichen Verwaltungsaufgaben, hauptsächlich darin, Parlaments- und Präsidentschaftswahlen vorzubereiten und zu organisieren, die am 24. Dezember vorigen Jahres hätten stattfinden sollen. Zwei Tage vorher wurden sie auf Betreiben des Tobruker Abgeordnetenhauses abgesagt. Dazu ist allerdings festzustellen, dass nicht einmal minimale Voraussetzungen für die Durchführung von Wahlen bestanden und bestehen.

Die Reaktion der US-Regierung auf die jüngste Konfrontation in Tripolis kann als kaum getarnte Unterstützung für Baschaga interpretiert werden. Die Sonderberaterin des UN-Generalsekretärs, die US-Amerikanerin Stephanie Williams, die mehr ihre Regierung als die Vereinten Nationen vertritt, rief »alle Seiten« dazu auf, »Zusammenstöße« und »die Mobilisierung von Kräften« – also auch die Abwehr von Baschagas Putschversuch – zu unterlassen.

Zuvor hatte die US-Botschaft in Tripolis am Sonnabend eine Stellungnahme veröffentlicht, in der sie das »zeitweise Einfrieren« der Einkünfte der staatlichen National Oil Corporation aus den Ölverkäufen bis zum Abschluss einer Vereinbarung über deren Aufteilung befürwortete. Washington sei bereit, hieß es weiter, den libyschen Parteien »technische Hilfe« bei der Entwicklung eines entsprechenden Mechanismus zu leisten.

Hintergrund ist, dass die libyschen Ölvorkommen überwiegend im Osten des Landes liegen und das Machtzentrum in Tobruk einen größeren Anteil an den Verkaufsgewinnen fordert. Der US-Vorschlag hätte die schnelle finanzielle Austrocknung der Regierung in Tripolis zur Folge.