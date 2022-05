Heimat unterm Hammer

Alexandros Avramidis/REUTERS »Mit leichter Hand ins Unglück geführt« – Protest gegen Versteigerung von Eigenheimen vor Zentralbankfiliale in Thessaloniki (29.11.2017)

Vor ungefähr zwölf Jahren, erinnert sich der Kreter Stelios Georgedakis, hätten ihn »Leute von der Bank« manchmal noch um Mitternacht zu Hause angerufen. Was sie wollten, war dem damals keine 30 Jahre alten Mann zugleich klar und unklar. Georgedakis hatte in einem der bekanntesten Touristenorte Griechenlands, im kretischen Agia Roumeli, am Ausgang der berühmten Samariaschlucht eine Taverne übernommen, die damals nicht besonders gut lief. Es fehlten vor allem Zimmer, in denen die Gäste seiner kleinen Gaststätte über Nacht hätten bleiben können. Was die mysteriösen Anrufer anboten, waren Kredite, mit denen sich dieser offensichtliche Mangel sofort hätte beheben lassen. Stelios lehnte ab und ist seit Jahren froh, dass er den Agenten der Geldhäuser damals nicht auf den Leim ging.

»Es gab offenbar keine Grenzen«, sagt Georgedakis gegenüber junge Welt. »Einer rief an und fragte: Wieviel willst du haben – hunderttausend, zweihunderttausend? Er wusste, dass ich neue Stühle brauchte, Tische, eine bessere Toilette. Betten und Schränke, falls ich Zimmer einrichten wollte. Es war unglaublich und völlig verrückt.« In der Tat. Die Banker fragten die ihnen meist unbekannten potentiellen Kunden nicht nach Sicherheiten, nach Beweisen für Zahlungsfähigkeit oder Bürgen, die Ausfälle hätten einstehen können. Es ging ausschließlich darum, das im Finanzmarkt aufgestaute Geld loszuwerden, natürlich gewinnbringend, mit Zinsraten von 15 Prozent. Was für die Touristenetablissements auf Kreta galt, für Georgedakis und seine Berufskollegen, galt auch für normale Eigenheime.

Der Schlosser und Schmied Nikos B. (Name geändert) hatte Anfang der 2000er Jahre viel zu tun. Athen organisierte Olympia 2004. Stararchitekten wie der Spanier Santiago Calatrava wurden mit dem Bau von Stadien, Brücken und lichten Wandelhallen beauftragt. Das Baugeschäft boomte, die Preise explodierten, ausländische Immobilienhändler sicherten sich hektarweise steiniges Ackerland – sofern es nur in Sicht- und Reichweite des Meeres lag. Nikos B. beschloss damals, selbst ein Haus zu bauen. Eines, in dem seine drei Kinder aufwachsen könnten. Das Land dafür gehörte der Familie. Es lag im kleinen kretischen Dorf Nerochori am Fuß der Weißen Berge, ein idyllischer Ort.

Als die vom Finanzkapital aufgepumpte Kredit- und Immobilienblase in den Jahren 2008/09 auch in Griechenland platzte, stürzten nicht nur die Grundstücks- und Häuserpreise um bis zu 50 Prozent ab. Es gab im Baugewerbe auch keine Arbeit mehr. Die Aufträge brachen weg, lagen bei »nahe null«, erinnert sich heute mit Grausen der Kleinunternehmer Georgios K. Er fing seine fehlenden Einnahmen damals mit bescheidener Landwirtschaft, mit Olivenbau und Viehzucht auf. Dem Schmied Nikos B., der den Banken mit ihrem angeblichen »Sinn für Seriosität« vertraut hatte, wie er heute sagt, gelang das nicht. Sein schönes Haus, der große Garten mit den alten Zypressenbäumen und dem Hühnerstall kamen unter den Hammer.

Rund 130.000 griechische Eigenheimbesitzer und ihre Familien sind in diesen Tagen bedroht durch jene Virtuosen des Geldhandels, die ihnen Darlehen von bis zu 400.000 Euro nicht »gewährten«, wie es im Bankenjargon gönnerisch heißt, sondern geradezu aufschwatzten. »Schuld sind an erster Stelle eindeutig die Banken«, erklärt der zypriotische Investor und Bauunternehmer Georgios H. gegenüber junge Welt. »Sie haben diese Leute mit leichter Hand direkt ins Unglück geführt.« Aber dass die Banken aus ihrer Gönnerrolle gefallen und zu gnadenlosen Gegnern ihrer ehemals umworbenen Kunden geworden sind, sei ja nicht das einzige, sagt Georgios H.: Staat und Justiz »schützen nicht die in eine Notlage geratenen Menschen, sondern diejenigen, die für die Situation verantwortlich sind.«

Seit 2018 kaufen die Banken die von ihnen zur Versteigerung gebrachten Immobilien, wo es geht, selbst auf, um die Preise zu stützen. Die großen Tragödien spielen sich inzwischen nicht mehr in Büros von Filialleitern ab, sondern auf »amtlichen« Versteigerungsplattformen im Internet. Hier verdampfen die Pläne und Träume der Schuldner und ihrer Familien, bis schließlich ein neuer Besitzer vor dem Eigenheim aus dem Auto steigt. Oder ein fremder Rechtsanwalt dem säumigen Schuldner mitteilt, dass sein Haus und Garten von der Bank für ein Drittel oder ein Viertel des ursprünglichen Wertes an einen Hedgefonds weitergegeben wurden.

Nikos B. bereitet sich seit einigen Wochen auf seinen nun schon dritten Gerichtsprozess vor. Noch immer hofft er, das Haus im Dorf seiner Vorfahren für die Familie retten zu können. Er hat es jetzt nicht mehr mit der Bank zu tun, die ihm einst ohne weiteres 200.000 Euro überwies, sondern »mit einem in Irland angesiedelten Fonds«, wie er sagt. Was ein »Fonds« ist und wie diese Profitmaschinen funktionieren, weiß Nikos nicht. Er bezahlt mit dem, was er mit seiner Hände Arbeit täglich verdient, vor allem wechselnde, immer neue Hoffnung schürende Rechtsanwälte, die es seiner Meinung nach wissen müssen.

Ein Heer sogenannter Pfadfinder – studierte Ökonomen gibt es in Griechenland wie Sand an der Ägäis – durchforstet in den Büros der vielen tausend Makler und Fonds die öffentlichen Pfändungsberichte. Täglich werden neue Opfer gefunden. Auf der Auktionsplattform »eauctions« wurden bis gestrigen Donnerstag 126.637 Objekte versteigert. Für die kommende Woche waren weitere 1.004 angekündigt.