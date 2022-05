USA: Etwas mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

Washington. In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Erwerbslosenhilfe in der vergangenen Woche etwas höher ausgefallen als erwartet. Sie sei um 21.000 auf 218.000 geklettert, verlautbarte das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington. Auf längere Sicht ist die Zahl der Anträge gleichwohl niedrig. Die wöchentlichen Erstanträge gelten als kurzfristiger Indikator für die Entwicklung des US-Arbeitsmarkts. Die US-Notenbank Fed berücksichtigt die Lage am Jobmarkt in ihrer Geldpolitik. (dpa/jW)