NATO gibt sich zuversichtlich

IMAGO/Xinhua Protest in Stockholm gegen schwedischen NATO-Beitritt und das »Blutvergießen« der Kriegsallianz (17.5.2022)

US-Präsident Joseph Biden hat am Donnerstag die schwedische Regierungschefin Magdalena Andersson und den finnischen Präsidenten Sauli Niinistö zu Gesprächen über den angestrebten NATO-Beitritt in Washington empfangen. Die beiden Länder hatten am Mittwoch gemeinsam ihre Mitgliedsanträge beim westlichen Kriegsbündnis eingereicht. Die finnische Regierungschefin Sanna Marin erklärte derweil gegenüber der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera, die NATO plane keine Stationierung von Atomwaffen oder Stützpunkten in Finnland. Es gebe nicht einmal ein Interesse innerhalb der NATO daran, versicherte Marin.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zeigte sich bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen in Kopenhagen trotz des einstweiligen Vetos der Türkei von einer raschen Aufnahme Schwedens und Finnlands überzeugt. Er betonte aber auch: »Die Sicherheitsinteressen und Bedenken aller Bündnispartner müssen berücksichtigt werden.« Allerdings werde es auch in dem Fall, dass Ankara die Aufnahme Schwedens weiter blockiere, kein separates Verfahren für Finnland geben. »Wir behandeln das als ein gesammeltes Verfahren«, so Stoltenberg.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte am Donnerstag im Staatssender TRT sein Veto zum Beitritt bekräftigt. »Schweden ist ein wahres Terrornest«, so Erdogan. Am Mittwoch hatte die Türkei den Start der Aufnahmegespräche im NATO-Rat blockiert und das mit angeblicher Unterstützung der in der Türkei und EU kriminalisierten Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) begründet.

Im Hinblick auf den westlichen Vorwurf, dass der russische Einmarsch in die Ukraine für die globale Ernährungsunsicherheit verantwortlich sei, merkte Moskau am Donnerstag an, dass für ein Ende der Blockade ukrainischer Schwarzmeerhäfen auch ein Überdenken der westlichen Sanktionen vonnöten sei. Man dürfe nicht nur an Russland appellieren, sondern müsse sich den ganzen Komplex der Gründe ansehen, der die derzeitige Nahrungsmittelkrise verursacht habe, sagte Vizeaußenminister Andrej Rudenko laut Interfax. »Und das sind in erster Linie die Sanktionen, die von den USA und der EU gegen Russland verhängt wurden und die den normalen freien Handel mit Nahrungsmitteln, einschließlich Weizen, Düngemitteln und anderen, behindern.«