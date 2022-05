»Pressefreiheit wird so mittelbar eingeschränkt«

Jan Woitas/dpa »Das Problem besteht darin, dass der Verfassungsschutz die Zeitung seit vielen Jahren aufgrund ihrer politischen Ausrichtung beobachtet«

Am Mittwoch wurde der Grundrechtereport 2022 vorgestellt. Wer muss sich in diesem Land davor sorgen, dass seine Grundrechte verletzt werden?

Das betrifft vor allem diejenigen, die ohnehin schon diskriminiert werden. Etwa Geflüchtete, die hier ihr Recht auf Asyl geltend machen wollen. Aber auch politische Aktivisten, deren Demonstrationsfreiheit beeinträchtigt wird. Ein weiteres Beispiel in unserem Report ist die Organisation ATTAC, der der Status der Gemeinnützigkeit aberkannt worden ist. Hier steht deren Vereinigungsfreiheit auf dem Spiel.

Lässt sich das wie folgt zusammenfassen: Menschen mit Migrationsgeschichte, linker Gesinnung oder niedrigem Einkommen müssen in der BRD besonders um ihre Grundrechte kämpfen?

Das trifft es schon ganz gut, die Liste der Betroffenen ist aber länger. Ein weiteres zentrales Merkmal ist Geschlecht. Viele prekäre Jobs werden von Frauen gemacht, deren Grundrechte verschiedentlich verletzt werden. Wieder andere Betroffene lassen sich nur schwer in größeren Kategorien bündeln. Oder denken wir an das Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz aus dem vergangenen Jahr: Dort wurde bemängelt, dass unzureichende Maßnahmen zur Reduktion klimaschädlicher Emissionen die Grundrechte folgender Generationen verletzen – also potentiell aller Menschen.

Was genau sind Grundrechte?

Es geht um die im Grundgesetz garantierten Rechte, die jedem Menschen – je nach Formulierung manchmal auch nur jedem deutschen Staatsangehörigen – zukommen. Die meisten davon finden sich in den ersten zwanzig Artikeln des Grundgesetzes. Wir beziehen uns auch auf Verfassungsprinzipien wie Rechts- und Sozialstaatlichkeit. Diese Grundrechte hat der Bürger gegenüber dem Staat, aber auch mittelbar gegenüber Dritten, wie beispielsweise Unternehmen.

Der Report wird auch »alternativer Verfassungsschutzbericht« genannt. Wieso kann man sich nicht auf das verlassen, was der Verfassungsschutz in seinen Berichten zusammenträgt?

Unser Zusammenschluss von Bürgerrechtsorganisationen, der den Grundrechtereport herausgibt, beantwortet die Frage, welche Prinzipien der Verfassung schützenswert sind, anders als staatliche Behörden. Die Arbeit des Verfassungsschutzes ist geprägt von politischen Kräfteverhältnissen. Das hat sich spätestens mit dem NSU-Komplex gezeigt. Die Gleichsetzung von rechtem und linkem Extremismus, basierend auf der sogenannten Hufeisentheorie, ist hochproblematisch.

Ein Kapitel des Reports beschäftigt sich mit der jungen Welt, die als einzige Tageszeitung vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Die Überschrift: »Pressefreiheit – nicht für marxistische Positionen?« Das Fragezeichen kann gestrichen werden, oder?

Die Pressefreiheit existiert insofern für die junge Welt, als dass sie veröffentlicht werden kann. Das Problem besteht darin, dass der Verfassungsschutz die Zeitung seit vielen Jahren aufgrund ihrer politischen Ausrichtung beobachtet. Die Begründung der Bundesregierung von 2021, warum dies so sein müsse, ist fadenscheinig: Aufgrund ihres marxistischen Weltbilds sei die junge Welt darauf ausgerichtet, die freiheitlich demokratische Grundordnung umzuwälzen. Solche Argumente gehen am Kern der Pressefreiheit vorbei. Demnach muss Presse unabhängig sein und kann sich dabei einer politischen Position verpflichten – wie das viele Medien auch machen. Der Maßstab, der an die junge Welt angelegt wird, ist beispiellos. Indem der Verdacht erzeugt wird, die Zeitung betätige sich verfassungsfeindlich, wird die Pressefreiheit mittelbar eingeschränkt.

In der Folge werden beispielsweise bezahlte Werbespots dieser Zeitung nicht ausgestrahlt, wie etwa jüngst beim RBB-Hörfunk. Gegen die Nennung in den Verfassungsschutzberichten klagt der Verlag 8. Mai, in dem die junge Welt erscheint. Relevant ist der Fall auch für Wissenschaftler, die Gesellschaft anhand von Klassenzugehörigkeit beschreiben – ein in der Soziologie gängiger Ansatz, der potentiell auch als verfassungsfeindlich gelten könnte.

So ist es. Um so weniger ernst kann man die Argumentation der Bundesregierung nehmen.