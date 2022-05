Symbolisches 1:1

Ukrainian Ministry of Defence/Handout via REUTERS An der Grenze? Aus dem Twitter-Video vom 15. Mai

Grenzpfähle markieren staatlichen Herrschaftsanspruch (und gleichzeitig seine räumliche Beschränkung). Deshalb sind Bilder ihrer Überwindung klassische Ikonen proklamierter Siege; man vergleiche das berühmte Bild, auf dem deutsche Soldaten 1939 mit vereinten Kräften einen polnischen Schlagbaum aus der Verankerung reißen. Das Gegenteil, die Wiederherstellung des Herrschaftsanspruchs, inszenierten ukrainische Soldaten am vergangenen Sonntag: die Aufstellung eines blau-gelb gestreiften Grenzpfahls im Gelände, angeblich nördlich von Charkiw. Anschließend stellten sich die Muschkoten so um das Ding herum, dass zwei es mit den Schultern abstützten (die Mühe, den Pfahl ordentlich einzubetonieren, machten sie sich fürs Video nicht) und meldeten auf ukrainisch: »Herr Präsident und Oberbefehlshaber, wir sind heute, am 15. April (vielleicht beherrschen nicht alle Verteidiger der Ukraine die Staatssprache schon so gut, dass sie die Monate auseinanderhalten können, Anm. d. A.) an der Grenze der Ukraine zu Russland angelangt.« Soll heißen: Wir haben den Feind erfolgreich verjagt.

Seitdem wird diskutiert, ob das am Montag auf Twitter hochgeladene Video echt ist. Manche machten die ganze Aktion lächerlich, ein Mensch von Bild aber konstatierte, diese Ukrainer hätten einfach den Pfahl wieder dorthin gebracht, wo er gestanden habe, bevor die Russen alle ukrainische Symbolik niedergewalzt hätten. Argument: ein zumindest im Video im Hintergrund zu sehendes, leider auch da nicht zu entzifferndes blaues Blechschild. Das sei die alte ukrainische Grenzmarkierung. Wenn die Russen den alten Grenzpfahl ausgerissen haben wie Unkraut, warum dann nicht auch die Tafel? Einstweilen steht es 1:1 zwischen Fake und Nichtfake, und das beweist die begrenzte Beweiskraft von Bildern und von Bild-Behauptungen.