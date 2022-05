Nachschlag: Plünderung

Dehlis/imago Abpfiff Ost: Ulf Kirsten (Mitte) und Ralf Minge (r.) im Dynamo-Dress (3.6.1989)

Sommer 1990 in der Noch-DDR. Über dem Land kreisen die Geier. »Aus unseren Betrieben ist noch viel mehr rauszuholen«, lautete ein geflügeltes Wort in der DDR. Das ließen sich die Raubtierkapitalisten aus dem Westen nicht zweimal sagen. Und warum sollte, was für die Wirtschaft galt, nicht auch für den Fußball gelten? In der MDR-Doku »Das letzte Finale der DDR« werfen Matthias Hufmann und Benjamin Unger anhand des FDGB-Pokalfinales zwischen Dynamo Dresden und dem PSV Schwerin einen Blick auf eine ganz spezielle Art der Plünderung: die Talentsuche westdeutscher Vereine in ostdeutschen Klubs. Genannt werden einige, die es geschafft haben, im Profifußball als Spieler oder Trainer Fuß zu fassen: Ralf Minge, Matthias Sammer, Ulf Kirsten … Aber auch einer, der dem Druck, sich präsentieren zu müssen, nicht standhielt, aber laut Auskunft seiner Mitspieler eines der größten Talente des DDR-Fußballs war: Jörg Stübner. Der Ostfußball hat sich von diesem Raubzug nur langsam erholt. (mis)