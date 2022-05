Apple TV+ Irgendwo hier ist der Tiefpunkt: Gary Oldman auf der Suche nach der Restwürde

Das eindrücklichste Bild der Fernsehserie »Slow Horses« bei Apple TV+ ist kein abgehackter Kopf und auch keine Bombenexplosion am Flughafenterminal: Gary Oldman lümmelt in seiner Rolle als Jackson Lamb auf seinem Stuhl, die Füße in durchlöcherten Socken auf dem Schreibtisch zwischen einem überquellenden Aschenbecher und allerlei gestapelten Papieren. Oldman sieht aus, als hätte er sich für diese Rolle ein Leben lang nicht gewaschen. Die schmierigen Haare liegen in Strähnen auf dem Kopf und wellen sich ungeordnet im Nacken, der sprießende Bart kündet von einem fortgeschrittenen Stadium der Verwahrlosung. Normalerweise halte er keine großen Reden, sagt er einmal, aber mit dem Team zu arbeiten, das ihn umgebe, sei definitiv der Tiefpunkt einer an Tiefpunkten reichen Laufbahn.

Jackson Lamb leitet das »Slough House«, eine Art Abstellkammer für in Ungnade gefallene Agenten des britischen Spionagedienstes MI5. Seine Aufgabe besteht vor allem darin, von der Chefin in der Zentrale (gespielt von Kristin Scott Thomas) schikaniert zu werden, und er gibt die Schikane mit Freuden an seine Mitarbeiter weiter. Am Schlimmsten trifft es River Cartwright (Jack Lowden), dem er die reizenden Worte an den Kopf wirft: »Ich bin in diesem Gebäude von Versagern umgeben, aber du bist der König der Versager.« Cartwright hat in einer Simulation einen Auftrag vermasselt, weshalb 149 Menschen starben – simuliert, versteht sich. Deshalb ist er an diesem Ort gelandet, der schlimmer ist als die Vorhölle. Eigentlich sollte er nicht hier sein, sagt sein Chef: Er hätte diese Station auslassen und direkt zur Hölle fahren sollen.

Der Höhepunkt seines Tages besteht also darin, mit Gummihandschuhen den stinkenden Müll eines rechten Journalisten zu durchsuchen, als plötzlich doch etwas passiert. Eine Bande von Neonazis nimmt eine Geisel und droht, ihr Opfer bis zum Morgengrauen zu töten. »Was sollen wir tun?« fragt einer der ausrangierten Agenten. »Das Gleiche wie immer: absolut nichts«, stellt Gary Oldman klar. Die Arbeitsethik der Truppe erinnert an Bartleby und dessen Motto: »I would prefer not to«. Das Abstellgleis für die ruhmlos gescheiterten Spione ist die geheimdienstliche Variante von Herman Melvilles »Dead Letter Office«, in der die als unzustellbar deklarierten Postsendungen ihrem langsamen Verfall entgegendämmern.

Um der tödlichen Langeweile, die ihn umfängt, zu entgehen, begibt sich River – den peinlichen Namen verdankt er nach eigener Auskunft der Hippiephase seiner Mutter – im Alleingang auf die Spur der Verbrecher, und bald zeigt sich, dass die Abteilung der wirklich Unfähigen nicht in diesem alten und heruntergekommenen Gemäuer sitzt, sondern in der mit Hightech, einer Menge Überheblichkeit und besten Verbindungen in die korrupten Sphären der Politik ausgestatteten Schaltzentrale der Macht.

Die Riege der Loser aber soll für die schieflaufenden Ermittlungen als Sündenböcke herhalten, Kristin Scott Thomas hetzt ihnen die eigenen Leute auf den Hals, doch auf einmal zeigt sich, was in ihnen steckt: »Sie sind vielleicht Versager, aber sie sind meine Versager«, sagt Gary Oldman in beinahe rührender Loyalität, als die Lage um die Entführer, die weiße Vorherrschaft predigen, außer Kontrolle gerät. Natürlich geht weiterhin das meiste schief, das liegt in der Natur der Sache. »Ich wollte ihn nicht töten«, sagt ein Kollege voller Bedauern über einen versehentlich zu Tode gekommenen Einbrecher. »Natürlich nicht«, antwortet Oldman. »Wenn du ihn hättest töten wollen, wäre er noch am Leben.«

»Slow Horses« wirkt auf den ersten Blick wie eine Neuauflage der John-le-Carré-Verfilmung »Tinker Tailor Soldier Spy« (»Dame, König, As, Spion«) von 2011, in der Gary Oldman bereits den – damals noch nicht ganz so abgefuckten – Agenten George Smiley spielte, doch der Zynismus und die Bitterkeit der »Slow Horses« gibt dieser Serie eine besonders nihilistische Note. Als die nur noch als Lastenesel gebrauchten Menschen auf dem Abstellgleis doch noch zum Leben erwachen, wird aus dem Losertum eine rührende Suche nach Selbstachtung und einem verschütteten Rest Menschenwürde, den sie sich nicht haben austreiben lassen.

Wären nicht Laptops und Hackerkünste im Spiel, könnte man meinen, das Bürogebäude der zum Nichtstun verdammten Abteilung wäre im analogen Zeitalter stehen geblieben. Die Ausstattung stammt gefühlt aus dem Jahr 1979 und verbreitet eine entsprechende wehmütige Nostalgie. Das gilt für Gary Oldmans Brillengestell genauso wie für Stiftehalter, Spiegel und Lampen. Alles ist grünlich-beige, nicht nur die löchrigen Socken und die achtlos gebundene Krawatte des Chefs, sondern auch Wände und Mobiliar. Der Aufzug ist wahrscheinlich seit 40 Jahren kaputt, so dass die Mitarbeiter sich ständig die Treppen hoch und runter schleppen. Aus all der Langsamkeit wird aber schließlich doch noch filmische Action. Bei allem Charme vernachlässigt »Slow Horses« die Story nicht und löst auch die Versprechen des Thrillergenres vollumfänglich ein.