Steuerparadies USA

Jan Scheunert/ZUMA Press/imago Sie protestieren seit langem gegen Steuerhinterziehung: Aktivisten von Attac und dem Netzwerk Steuergerechtigkeit – hier unterstützt vom Bundestagsabgeordneten Axel Troost (Die Linke) (Berlin, 24.4.2017)

Am Dienstag war es wieder soweit: Das internationale Netzwerk Steuergerechtigkeit (Tax Justice Network, TJN) hat seinen viel beachteten Schattenfinanzindex veröffentlicht. In der Regel wird der Indikator alle zwei Jahre neu berechnet. Es zeigt sich: Das Hauptproblem auf dem Feld der Finanzkriminalität sind nicht etwa kleine Karibikinseln, sondern Industrienationen wie Deutschland, Großbritannien und allen voran die USA. Letztere schafften es nun, erstmals auf Platz eins geführt zu werden.

Das liegt auch daran, dass der Index nicht nur eine Aussage darüber trifft, wie hilfreich die jeweilige nationale Gesetzgebung ist, wenn es darum geht, Geldströme zu verschleiern. Dieser Wert wird mit dem Anteil des Landes am globalen Finanzmarkt gewichtet. So kommen die USA beim »Geheimhaltungsindex« zwar »nur« auf 67 von möglichen 100 Punkten, während der frühere Spitzenreiter, die Cayman Islands, es auf 73 Punkte bringt. Mit einem Marktanteil von 25,8 Prozent sind die Vereinigten Staaten diesmal dennoch unschlagbar. Die Cayman-Inseln sind auf Rang 14 abgerutscht und liegen nun direkt hinter Großbritannien und der EU-Steueroase Niederlande.

Zwar gebe es in den USA einige »zaghafte Reformbemühungen« – etwa die Ankündigung, ab dem kommenden Jahr intensiver am internationalen Informationsaustausch zu Finanzkonten teilnehmen zu wollen –, teilte das TJN mit. Wenn es diesmal dennoch für Platz 1 gereicht hat, ist das unter anderem auf die mangelhafte Erfassung von privaten Stiftungsvermögen und Immobilienvermögen sowie die fehlende Transparenz bei Vermögenswerten in Privatunternehmen mit Haftungsbeschränkungen zurückzuführen. Hinzu kommt, dass der Marktanteil der USA in den vergangenen zwei Jahren um fast ein Drittel gewachsen ist.

Der globale Schattenfinanzmarkt »schafft Anonymität für Vermögenswerte von geschätzt zehn Billionen US-Dollar und behindert seit Jahrzehnten den Kampf gegen organisierte Kriminalität, Korruption und versteckte politische Einflussnahme«, hieß es vom Netzwerk weiter. Befürchtet wird, dass das Finanzkapital auf diesem Wege den vom Westen initiierten Wirtschaftskrieg gegen Russland behindert: Aktuell torpediere der Schattenfinanzmarkt »auch eine effektive Umsetzung der Sanktionen«, beschweren sich die TJN-Mitglieder. Schattenfinanz sei mit »einer demokratischen und rechtsstaatlichen Werteordnung nicht vereinbar«.

Gefolgt werden die USA im Ranking von der Schweiz, Singapur, Hongkong, Luxemburg und Japan. Deutschland liegt, wie 2018, auf Platz sieben, nachdem es 2020 vorübergehend auf Platz 14 abgerutscht war. »Fünf G7 Staaten – USA, Großbritannien, Deutschland, Italien und Japan – verantworten mehr als die Hälfte der in Schattenfinanzplätzen versteckten Billionen«, heißt es in einer Mitteilung der deutschen Sektion des Netzwerks Steuergerechtigkeit.

Das aus Sicht westlicher Oligarchen und Großbanken erfreuliche Abschneiden der BRD begründet das Netzwerk unter anderem damit, dass Pläne wie die »Umstellung des Transparenzregisters auf ein Vollregister« erst noch ihre Wirkung zeigen müssten. Auch die vermeintlich coronabedingte Verschiebung der Evaluation durch die internationale »Financial Action Taskforce« (FATF) trägt ihren Anteil zu der Plazierung bei. Insgesamt liegt Deutschland in Sachen Geheimhaltung mit 57 Punkten nicht allzu weit hinter den USA, doch der hiesige Finanzstandort hat mit einem Anteil am Weltmarkt von 5,2 Prozent global eine deutlich geringere Bedeutung.

»Die neue Bundesregierung muss endlich das Bremserhäuschen verlassen und die Bemühungen der EU-Kommission um Transparenz und faire Besteuerung entschieden unterstützen – und selbst vorangehen«, kommentierte am Dienstag der ATTAC-Finanzexperte Karl-Martin Hentschel. Die mangelnde Transparenz von Vermögen, Gewinnen und Transaktionen sei die zentrale Ursache für Steuervermeidung, Geldwäsche und zunehmend auch illegitime politische Einflussnahme.