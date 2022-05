Protest gegen Treffen der Imperialisten

IMAGO/Marc John

Das Bündnis »G7 in den Rhein fallen lassen« rief am Mittwoch zu Protesten gegen das Treffen der G7-Finanzminister und Notenbankchefs auf.

Vom 18. bis 20. Mai treffen sich im Grandhotel auf dem Petersberg in Königswinter die Finanzminister*innen und Notenbankgouverneure der G7-Staaten, um ihre gemeinsame Finanzpolitik abzustimmen mit dem Zweck, ihr nationales Kapital zu stärken und ihre imperialistische Machtbasis zu verteidigen und auszuweiten. Zum Auftakt dieses Treffens ruft das Bündnis »G7 in den Rhein fallen lassen!« am Mittwoch abend zu Protestaktionen vor dem Tagungsort auf dem Petersberg auf. (…)

Das Bündnis »G7 in den Rhein fallen lassen«, bestehend aus dem Feministischen Streik Bonn, dem Antikapitalistischen Klimatreffen Bonn, SDS, SDAJ, ASJ, Linksjugend und der Jungen Linken Honnef widerspricht der Selbstdarstellung der G7-Treffen, die vorgeben, für »Freiheit,

Demokratie und Fortschritt« zu stehen, während ihre Politik tatsächlich zu Krisen, Kriegen, Umweltzerstörung und einer Fortführung der kolonialen Weltordnung führt. Die Aktivist*innen möchten die Aufmerksamkeit insbesondere auf die finanzpolitischen Methoden der G7 richten: IWF und Weltbank geben Staaten, die in finanziellen Schwierigkeiten stecken, Kredite, die an strenge politische Bedingungen wie das Öffnen der Märkte, Privatisierung usw. geknüpft sind. So werden Länder und ganze Kontinente der Ausbeutung durch westliche Großkonzerne ausgeliefert. (…) Zum Abschluss der Protestwoche ruft das Bündnis gegen G7 am Samstag, 21.5., um 15 Uhr zu einer Demonstration durch die Bonner Innenstadt auf.

Der Bundestagsabgeordnete Matthias W. Birkwald (Die Linke) kritisierte am Mittwoch die Rentenkürzungspläne neoliberaler Ökonomen.

Wenn sich drei Ökonomen in der Bild-Zeitung zur Rente äußern, hat das selten etwas mit Ökonomie, sondern meist etwas mit interessengeleiteter Politik zu tun. Anders kann man es nicht verstehen, wenn drei Ökonomen auf dem Rücken von Millionen abhängig Beschäftigten mit der Forderung nach einer Regelaltersgrenze jenseits der 67 Jahre die Inflation, staatliche Schulden und den Fachkräftemangel bekämpfen wollen.

Wer Fachkräfte halten will, darf sie nicht über eine höhere Regelaltersgrenze zum Arbeiten bis zum Umfallen zwingen, sondern muss für gute Löhne und gute Arbeitsbedingungen gerade auch für die Älteren sorgen. (…)

Auch der Freiburger Ökonom Bernd Raffelhüschen sollte wissen, dass der Großteil der Rente und natürlich auch die Rente ab aktuell 64, die er immer noch Rente ab 63 nennt, nicht über Schulden, sondern über Beitragsgelder der Versicherten finanziert wird. Der Anteil der Bundeszuschüsse zur Rente an den Steuereinnahmen des Bundes ist von 42 Prozent im Jahr 2004 auf 37 Prozent im Jahr 2021 gefallen und wird nach der mittleren Finanzplanung des Bundes bis 2025 sogar auf 34 Prozent fallen. Die Rente belastet also die Steuerkasse nicht mehr, sondern weniger. Das ist die Wahrheit.

Dass die Inflation aktuell gerade nicht von zu hohen Löhnen, sondern explodierenden Energiepreisen getrieben wird, müsste auch ein Ökonom mitbekommen haben. Das Renteneintrittsalter sollte nicht erhöht, sondern im Gegenteil wieder auf 65 Jahre gesenkt werden. Das wäre fair, und es ist auch finanzierbar. (…)