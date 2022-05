Arme Seele des Tages: Bernd Raffelhüschen

Patrick Seeger/dpa Kommt nicht eher zur Ruhe, ehe die Lohnabhängigen nie zur Ruhe kommen: Bernd Raffelhüschen

Springers Bild hält es kapitalismusmäßig gern mit Leichen und mit jenen, die als Untote gespensternd durch die Gegend ziehen und obszöne Rufe ausstoßen. Eine dieser armen Seelen ist der Freiburger Wirtschaftsprofessor Bernd Raffelhüschen, der seit Jahrzehnten stets denselben Grusel im Schauerblatt verbreitet: »Die gesetzliche Rente ist demnächst pleite.« Weswegen länger gearbeitet werden müsse.

Am Mittwoch hat der Dumpfplauderer, der neben seinem Lehrstuhl einen Aufsichtsratsposten beim Versicherungskonzern Ergo hat, es wieder getan. Die Rente mit 63 und die Grundrente mochte er noch nie und behauptet nun in Bild: »Finanziert wurde das mit immer neuen Schulden.« Der Renteneintritt müsse an die steigende Lebenserwartung gekoppelt werden. Zwei andere Ökonomen behaupten im selben Artikel, dass es erst ab 70 Jahren etwas aus der Rentenkasse geben soll, weil die BRD ein »riesiges Fachkräfteproblem« habe (Gunther Schnabl, Leipzig), und halluzinieren, dass die Inflation nicht etwas mit Hochrüstung, Kriegskrediten und Extraprofiten z. B. der Gas- und Ölmultis zu tun hat, sondern mit dem »Mix aus alternder Gesellschaft, hoher Verschuldung und Energiewende« (Stefan Kooths, Kiel).

Bild, die einst einen Vertrag mit der Allianz zur Bekämpfung der gesetzlichen Rentenversicherung geschlossen hat, trommelt in jeder Krise zusammen mit Raffelhüschen wahlweise wegen »Lohnnebenkosten«, »Sozialschmarotzern«, dem »demographischen Wandel« oder »Anspruchsdenken« für die Privatisierung der Sozialversicherungen. Ergo muss schließlich leben. Denn wenn der Kapitalismus laut einem früheren Chef der US-Zentralbank nur durch sogenannte Finanzblasen, d. h. Überakkumulation von Reichtum, am Laufen gehalten werden kann, dann muss die nötige Kohle mit Durchsetzung von mehr Armut besorgt werden. Der Fluch, der Raffelhüschen nicht zur Ruhe kommen lässt.